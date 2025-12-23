On je matirao sam sebe: Takmičari ubeđeni da Alibaba nije otišao u izolaciju zbog emocija prema Aneli, ona zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

Nastavlja da ga raskrinkava!

U toku je ''Igra istine'', a Maja Marinković postavila je naredno pitanje Nenadu Macanoviću Bebici.

- Šta misliš o Aniti i Luki, kao i o Asminu i Aneli? - glasilo je pitanje.

- Luka je priznao Anitu za devojku samo da ne bi bila utorak devojka, a Asmin je sam sebe matirao time što nije otišao u izolaciju - rekao je Bebica, pa postavio pitanje Ivanu:

- Misliš li da je Asmin matiran? - glasilo je pitanje.

- Ne mislim, mislim da smišlja plan za novu igru. Mislim da ima neko rešenje i da je zato sklonio Daču od sebe - rekao je Ivan.

- On meni nije bio prijatelj, on ne zna nijednu moju tajnu. Meni je on pričao da će gaziti Aneli i ja sam tad skočio na njega - rekao je Alibaba.

- Ti se bojiš da te Dača ne oda, ali neće - rekla je Aneli.

- Ja ne znam da li ljudi prate šta se dešava u odnosu Alibabe i Aneli, ali Dača je izgubio u ovome - rekao je Ivan.

- Ja da hoću, on bi se pomirio sa mnom - rekao je Dača.

