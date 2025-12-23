Nisam sponzoruša: Janjuš svojim pitanjem izazvao smeh u Eliti, Anita priznala da li će preuzeti Lukin odnos! (VIDEO)

Hit!

U toku je ''Igra istine'', a Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Kakav je odnos između tebe i Milene? Vidim da ste se malo pomirili - upitao je Alibaba.

- Spustili smo loptu, nismo se ni izvinili jedno drugom već smo samo spustili loptu. Ona ne zna da se izvini, ali ni ja ne znam isto tako. Ja sam sebe pronašao u ovome i super mi je. Nekad mi ona fali malo više jer sam navikao na nju - rekao je Janjuš i postavio pitanje Aniti:

- Pošto je Luka vlasnik mnogih frizerskih lokala, da li će jedan prepisati na tebe? - glasilo je pitanje.

- Ja ne tražim dečka da me sponzoriše, to me ne zanima jer nisam sponzoruša. On može da mi da savet i da me usmeri gde šta i kako, ali ostalo ništa - rekla je Anita i postavila pitanja Sari:

- Šta se dešava sa tobom i Muratom? - glasilo je pitanje.

- Meni je s njim lepo, baš mi prija što smo tako bliski i sve - rekla je Sara.

- Ne j*be lep nego uporan - rekao je Murat.

Autor: N.Panić