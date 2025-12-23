AKTUELNO

Zadruga

Nisam sponzoruša: Janjuš svojim pitanjem izazvao smeh u Eliti, Anita priznala da li će preuzeti Lukin odnos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je ''Igra istine'', a Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Kakav je odnos između tebe i Milene? Vidim da ste se malo pomirili - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Nemaš kapacitet da budeš Đedović: Matora sasula Dači gorku istinu u lice, on zapenio i obećao takmičarima da će se igrati sa njima! (VIDEO)

- Spustili smo loptu, nismo se ni izvinili jedno drugom već smo samo spustili loptu. Ona ne zna da se izvini, ali ni ja ne znam isto tako. Ja sam sebe pronašao u ovome i super mi je. Nekad mi ona fali malo više jer sam navikao na nju - rekao je Janjuš i postavio pitanje Aniti:

Foto: TV Pink Printscreen

- Pošto je Luka vlasnik mnogih frizerskih lokala, da li će jedan prepisati na tebe? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Sve puca od njihovih poljubaca: Luka i Anita stali nasred Bele kuće, pa se ljubili da ih svi posmatraju! (VIDEO)

- Ja ne tražim dečka da me sponzoriše, to me ne zanima jer nisam sponzoruša. On može da mi da savet i da me usmeri gde šta i kako, ali ostalo ništa - rekla je Anita i postavila pitanja Sari:

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se dešava sa tobom i Muratom? - glasilo je pitanje.

- Meni je s njim lepo, baš mi prija što smo tako bliski i sve - rekla je Sara.

pročitajte još

Šetao sam te kao Džumija: Bukti žestok rat u Eliti, Dača i Alibaba zaratili kao nikad! (VIDEO)

- Ne j*be lep nego uporan - rekao je Murat.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Upalili šestoro očiju! Anita i Luka otišli u izvidnicu, zanima ih da li su Alibaba i Aneli završili zajedno (VIDEO)

Zadruga

Aneli upisala Alibabinu školu nemačkog: Smeh do suza u izolaciji (VIDEO)

Zadruga

BLAGO KUĆI KOJU ENA ZAOBIĐE! Gledalac izazvao smeh do suza koliko je ogorčen Enom Čolić, ona pokušala da sklopi primirje sa njim! (VIDEO)

Zadruga

Hit: Janjuš svojim forama bacio sve u trans, radio odzvanja smehom! (VIDEO)

Zadruga

Videćemo posle emisije... Ceo studio prasnuo u smeh: Munja otkrio da li bi bio s Bebicom da je žensko, njemu nije dobro! (VIDEO)

Zadruga

Boža oduševio sve svojim plesom: Napravio atmosferu za pamćenje u Eliti (VIDEO)