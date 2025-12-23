AKTUELNO

Zadruga

Sada si ih unakazio: Janjuš priznao sa koliko devojaka je bio iz Elite 9, ovo je malo ko znao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića nije ostao imun na ovo saznanje!

U toku je ''Igra istine'', a Bora Santana postavio je naredno pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Koliko devojaka ima s kojima si bio u Eliti? - upitao je Bora.

pročitajte još

Nisam sponzoruša: Janjuš svojim pitanjem izazvao smeh u Eliti, Anita priznala da li će preuzeti Lukin odnos! (VIDEO)

- U ovoj kući trenutno ima devet devojaka s kojima sam imao nešto, ali neću da pričam da ih ne uvalim u problem - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko su tih pet ostalih? - upitao je Mića.

- Od tih pet sam imao odnos, a sa dve se ljubio - rekao je Janjuš i postavio pitanje Milosavi.

pročitajte još

On je matirao sam sebe: Takmičari ubeđeni da Alibaba nije otišao u izolaciju zbog emocija prema Aneli, ona zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

- Da li je istina da ti je Joca rekao da bi te šamarao napolju? - glasilo je pitanje.

- Rekao je da sam kriva što sam za stolom rekla da je p*čka, a on je hteo da me šamara - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' istina da je htela da ga stavi u usta? - upitao je Terza.

- Jeste to rekla kroz neku šalu - rekla je Milosava.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

HEROJSKI ČIN SOFI TKAČENKO: O onome što je učesnica Elite učinila tek će se pričati, NACIJA OSTALA U SUZAMA (FOTO)

Zadruga

Luka će doživeti fras: Aneli i Anđelo iskoristili novu priliku da ćaskaju, on morao da je pecne! (VIDEO)

Domaći

Ovako je Aca Ilić reagovao kada je video Biljanu Jevtić: Priznao da ga je odmah očarala, a braku sa njom se nije nadao (VIDEO)

Domaći

RASPLAKALA SVE GOSTE: Goca Tržan na ćerkinom punoletstvu pala na kolena ispred naslednice, pa zapevala OVU baladu!

Zadruga

Znate koliko sam gledao Anđelu: Gastoz se svim silama brani da ga ne zanima nijedna devojka u kući (VIDEO)

Zadruga

Ako nemaš emocije, ne trebaš da reaguješ: Sofi Tikčenko ubeđena da Terza voli Sofiju, evo kako je on reagovao! (VIDEO)