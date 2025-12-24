Filmski kadrovi u Eliti 9: Murat smuvao Saru Stojanović, ona mu priznala da neće moći da ima odnose! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U rijalitiju ''Elita 9'' došlo je do neočekivanog preokreta u odnosu Murata Aslyguzina i Sare Stojanović. Oni nisu bili toliko bliski, ali obzirom da se u poslednje vreme muvaju, večeras je i pao poljubac nakon čega su oboje priznali da su emocije obostrane.

Foto: TV Pink Printscreen

Od tog trenutka, Murat i Sara su zvanično u vezi, a njihova bliskost nije prošla nezapaženo ni kod ostalih učesnika. Naime, Sara je u jednom momentu novopečenom dečku skrenula pažnju da neće moći da imaju odnose zbog njenih roditelja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

