Sad neće moći da se izvuče! Dača usnimio koliko je Alibaba lud za Aneli, odmah mu prebacio: Papučo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

Aneli Ahmić dogovorila se s Dačom Virijevićem da nameste Asmina Durdžića kako bi Dača shvatio da li je Asmin još uvek voli, a posle ovoga mu je sve bilo jasno.

- Aneli idi igraj rijaliti sa Ivanom i Lukom - rekao je Alibaba.

- Jao znam te, iznervirao si se što me nema - rekla je Aneli, a on je umirao od smeha.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idem da spavam - rekao je Alibaba.

- Falio ti je razgovor sa mnom, tako kaži - rekla je Aneli.

- Papučo jedna, sve sam čuo - rekao je Dača.

- Sa mnom priča i odma sve prenosi Ivanu, kao da ja nemam svoje ljude - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sam sve čuo šta pričaš - rekao je Dača.

- On je posesivni bivši - rekla je Aneli.

Detaljniji pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

