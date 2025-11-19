Sad neće moći da se izvuče! Dača usnimio koliko je Alibaba lud za Aneli, odmah mu prebacio: Papučo! (VIDEO)

Šok preokret!
Aneli Ahmić dogovorila se s Dačom Virijevićem da nameste Asmina Durdžića kako bi Dača shvatio da li je Asmin još uvek voli, a posle ovoga mu je sve bilo jasno.
- Aneli idi igraj rijaliti s
a Ivanom i Lukom - rekao je Alibaba.
- Jao znam te, iznervirao si se što me nema - rekla je Aneli, a on je umirao od smeha.
- Idem da spavam - rekao je Alibaba.
- Falio ti je razgovor sa mnom, tako kaži - rekla je Aneli.
- Papučo jedna, sve sam čuo - rekao je Dača.
- Sa mnom priča i odma sve prenosi Ivanu, kao da ja nemam svoje ljude - rekao je Alibaba.
- Sad sam sve čuo šta pričaš - rekao je Dača.
- On je posesivni bivši - rekla je Aneli.
Detaljniji pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić