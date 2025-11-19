AKTUELNO

Zadruga

Šta ću u Majamiju? Alibaba priznao da ga više ne zanima Stanijam, rešio da smuva Dušicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

Asmin Durdžić i Dušica Đokić osamili su se u pušionici i tom prilikom on je poljubio u obraz, a potom joj je i priznao da nakon izlaska iz ''Elite 9'' želi da ide s njom na piće, a ne u Majami obzirom da tamo nema šta da radi.

- Dođi da te cokim - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ti si preljubnica: Maja pred Filipom zakucala Teodoru za dno! (VIDEO)

- Ajde - rekla je Dušica.

- Eto - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko si pijan, šta si popio? - upitala je Dušica.

- Ko pijan? Popio sam dva piva - rekao je Alibaba.

- Kako da ne - rekla je Dušica.

pročitajte još

Prvi javni poljubac Filipa i Teodore: Više ne mogu da se kriju, kamera sve usnimila! (VIDEO)

- Ide mi na k*rac što mi niko ništa ne veruje - rekao je Alibaba.

- Pa kad svaki put menjaš mišljenje - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ćeš da me izvedeš negde - rekao je Alibaba.

- Idi u Majami - rekla je Dušica.

- Šta da radim u Majamiju? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Bez grama duše: Teodore na Bebičine oči ispija Filipov alkohol, njen bivši verenik zapomaže na sav glas! (VIDEO)

- Vi ste pričali sigurno, zna ona šta ti radiš - rekla je Dušica.

- Pametna si ti, nisi me iznenadila da si toliko mlada - rekao je Alibaba.

- Ti me jedini čitaš - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne želim s tobom mnogo da se družim, osetio sam da je bolje za tebe da se ne družimo mnogo - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Hana i Nerio su mnogo glasni: Aneli sve više počinje da šokira, Toša ne može da veruje šta sluša! (VIDEO)

- Ti si n*jebao, ja nisam - rekla je Dušica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Od danas mi više nikad ne prilazi: Anastasija isponižavala Boru i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

Ne mogu više očima da je gledam: Gastoz priznao da mu se Anđela gadi, dok mu pogled od Sofi stvara MIR! (VIDEO)

Zadruga

Promenio taktiku: Bebica silno želi da dokaže Teodori da će Đukiću biti još jedna recka u nizu, ona ga oduvala kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Alibaba unakazio Aneli bolnom istinom u lice i otkrio sve o njenim porodičnim odnosima, ona odustala od poligrafa! (VIDEO)

Zadruga

Nećete verovati koliki je Alibaba folirant: Mina sklopila kockice i sve provalila, otkrila detalje njegove prljave igre! (VIDEO)

Zadruga

Nadmašila ga je uz pomoć Karića i Đedovića: Ivan priznao da žali Gastoza, misli da ga je Anđela žestoko preveslala! (VIDEO)