Šta ću u Majamiju? Alibaba priznao da ga više ne zanima Stanijam, rešio da smuva Dušicu! (VIDEO)

Šok preokret!

Asmin Durdžić i Dušica Đokić osamili su se u pušionici i tom prilikom on je poljubio u obraz, a potom joj je i priznao da nakon izlaska iz ''Elite 9'' želi da ide s njom na piće, a ne u Majami obzirom da tamo nema šta da radi.

- Dođi da te cokim - rekao je Alibaba.

- Ajde - rekla je Dušica.

- Eto - rekao je Alibaba.

- Koliko si pijan, šta si popio? - upitala je Dušica.

- Ko pijan? Popio sam dva piva - rekao je Alibaba.

- Kako da ne - rekla je Dušica.

- Ide mi na k*rac što mi niko ništa ne veruje - rekao je Alibaba.

- Pa kad svaki put menjaš mišljenje - rekla je Dušica.

- Kad ćeš da me izvedeš negde - rekao je Alibaba.

- Idi u Majami - rekla je Dušica.

- Šta da radim u Majamiju? - upitao je Alibaba.

- Vi ste pričali sigurno, zna ona šta ti radiš - rekla je Dušica.

- Pametna si ti, nisi me iznenadila da si toliko mlada - rekao je Alibaba.

- Ti me jedini čitaš - rekla je Dušica.

- Ja ne želim s tobom mnogo da se družim, osetio sam da je bolje za tebe da se ne družimo mnogo - rekao je Alibaba.

- Ti si n*jebao, ja nisam - rekla je Dušica.

Autor: N.Panić