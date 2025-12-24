ON NIJE KAPACITET! Dača i Aneli raskrinkali Asmina do srži: Cilj mu je Maja i ne bira sredstva da je osvoji! (VIDEO)

Ogovaranje od ranog jutra.

Dača Virijević i Aneli Ahmić ovog jutra počeli su sa ogovaranjem Asmina Durdžića, a ona je istakla da ga jedino ona poznaje.

- Nije on tako pametan kako se predstavlja - naveo je Dača.

- Naravno da nije, oni ga prave da je namazan, da je namazan, on bi drugačije pričao - rekla je Aneli i dodala:

- Njemu je dovoljno da ga neko posavetuje, i kaže mu da nešto napravi, on će to napraviti, ja njega jedino poznajem, vi ćete ga upoznati, niste ga upoznali u suštini, on je lažov, prevarant, džabe što se on izvini kad dođe za pola sata i pop*ša se po tome - navela je Aneli.

- Džabe - potvrdio je Dača.

- Ko te j*be više, ne zanima me, mrš, na sve načine sam pokušala - rekla je Ahmićka.

- On tebi nije kriv, nije on to smislio, nije kapacitet, a ti prestani da mu prilaziš, da mu se zalećeš, kulijana samo. Priznaj da te je zaj*bao. Cilj mu je Maja, ne bira sredstva, samo da je osvoji - posavetovao ju je Virijević.

Autor: R.L.