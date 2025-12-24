IMALE SU VELIKI POVOD! Učesnice prekinule program, pa se obratile svojim porodicama! (VIDEO)

Ovo im je bilo veoma bitno.
Podovodom današnjeg Badnjeg dana i sutrašnjeg katoličkog Božića pojedine učesnice su čestitale praznike svojim porodicama tokom radio emisije "Amnezija".
- Svima koji slave nazdravlje vam Badnji dan, naročito baki Nadi, mami, tati, volim vas puno - rekla je Hana.
- Mojim prijateljima iz Splita i Dubrovnika srećan Badnji dan - rekla je Anastasija.
- Pozdravljam bivšeg supruga, mi slavimo dva puta praznike zbog Saše, Sale voli te mama, Mia voli te mama - rekla je Jakšićka.
Autor: R.L.