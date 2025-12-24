AKTUELNO

STAJAO BIH UZ NJU PROTIV CELOG SVETA! Asmin priznao da je potpuno odlepio za Majom: Radi me kad me isponižava! (VIDEO)

Bora Santana i Filip Đukić ugostili su danas u svojoj emisji "Amnezija" Asmina Durdžića, kako bi čuli šta se dešava u njegovoj glavi.

- Da li se nešto promenilo, gde si sinoć spavao, zašto ne ideš tamo u izolaciji - pitao je Bora.

- Spavao sam u svom krevetu, neću ići u izolaciju. Nemam potrebe da dokazujem bilo šta, ne postoje emocije, nema potrebe da dokazujem narodu ništa, sve što sam hteo dokazao sam. Mogu ja da odem, ako ljudi žele, otići ću ujutru, neću progovoriti s njom, ali ne smatram da ima potrebe. Ne zanima me što sam dobio kaznu 10, 20, 30 hiljada evra. Ali više volim da gledam Maju ujutru, jedina žena koju želim da gledam. Prija mi to peckanje s njom, kad ustane isponižava me, mene to baš radi, devojka ima stil za te stvari. Ne zanima me ko šta misli - rekao je Asmin.

- U slučaju da tvoja porodica ne podržava ili Taki da ne podrži, šta ćeš da radiš - pitali su voditelji.

- Nema šta da moji ne podržavaju, oni se ne mešaju. Kad bi neko počeo da napada Maju, ne bi stao iza nje, nego ispred nje protiv celog sveta, ali za sad je to samo prijateljski odnos - rekao je Asmin.

