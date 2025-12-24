MOGAO SAM PRE NEKO VEČE DA IMAM S*KS SA NJOM! Sale Luks ponovo ponizio Saru, pa njoj i Muratu poručio: Daleko im lepa kuća! (VIDEO)

Bez ustezanja.
Sledeći je u radio "Amneziju" stigao Sale Luks. On je progovorio o vezi sa Sarom Stojanović.
- Da sam hteo da je ponizim mogao sam pre neko veče da imam s*ks sa njom, ali nisam hteo još više da je u*eravam, to bi bio šamar njenoj majci. Imala je problem intimne regije, želim joj sve najbolje, pružio sam Mukiju ruku i daleko im lepa kuća. Možda su i stvoreni jedno za drugo, šesta sreća, nije treća, možda množi puta dva - rekao je Luks.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.