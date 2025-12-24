OD 1 DO 100 - 200! Milena priznala da je ZALJUBLJENA U JANJUŠA DO UŠIJU, on prebledeo: Ti si pobudalila! (VIDEO)

AKTUELNO

Zadruga

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne veruje svojim ušima.

Milena Kačavenda stigla je u radio "Amneziju", a Bora Santana i Filip Đukić uputili su joj pitanje koje joj je postavio Ivan Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko si zaljubljena u Janjuša - bilo je pitanje za Kačavendu.

- Je l' imam neku skalu? U procentima od 1 do 100, 200. Ne umem da definišem, simpatije, zaljubljenost... Da mi je drag, da mi je bliži nego što je ikad bio, generalno kao muškarac, nešto postoji, šta je to, ne znam ni ja, verovatno je zaljubljenost - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože sačuvaj... Naravno da ima pravo da odgovori kako hoće, sve najbolje joj želim, i tebi i svima. Najgore je što jeste iskrena. Ja niti bih rekao, niti ću reći, niti bih bio u vezi, neću da dajem lažne nade. Nemoj posle Janjuš da bude kriv. Ako možeš da se družiš sa mnom a imaš tolike emocije, ja ti nisam kriv, ti si totalno pobudalila otkako si ušla u šestu deceniju

Autor: R.L.

