Kakav si ti kompleksaš: Janjuš očitao Kačavendi bukvicu zbog ponašanja, pa je uporedio s Radom Todorović! (VIDEO)

Ne može da veruje šta sluša!

Milena Kačavenda požalila se Marku Janjuševiću Janjušu da više nema mesta iza kreveta da spakuje svoje stvari, zbog čega je on poludeo i uporedio je sa Radom Todorović jer je u rijaliti ponela dvadeset pari naočara.

- Gde ću ovo, brate rođeni - rekla je Milena.

- Izvini, kako ti misliš da ti nešto treba odozdo i da ti uzmeš? Je l' si ti ženo normalna? Ne možeš tako funkcionisati, stvarno mi nije jasno - rekao je Janjuš.

- Gde ja to da držim? - upitala je ona.

- Nešto moraš da smisliš, u garderober - rekao je Janjuš.

- Ma da, pa da ne nađem nikad. Evo ove naočare nemam gde da spakujem - dodala je Milena.

- Koliko imaš naočara? - upitao je Janjuš,.

- Dvadesetak - rekla je Milena.

- Dvadesetak? Bože sačuvaj, ti si stvarno kompleksaš. Ponela si dvadeset pari u rijaliti šou program gde će ti ljudi ukrasti - rekao je Janjuš.

- Je l' mogu da ti objasnim? - upitala je Milena.

- Šta da mi objasniš? Ponašaš se kao Rada. Nemaš dva grama mozga, a imaš 60 godina koje si sprcala u g*zicu u Americi ili ne znam gde - odgovorio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić