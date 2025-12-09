AKTUELNO

Zadruga

Kakav si ti kompleksaš: Janjuš očitao Kačavendi bukvicu zbog ponašanja, pa je uporedio s Radom Todorović! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da veruje šta sluša!

Milena Kačavenda požalila se Marku Janjuševiću Janjušu da više nema mesta iza kreveta da spakuje svoje stvari, zbog čega je on poludeo i uporedio je sa Radom Todorović jer je u rijaliti ponela dvadeset pari naočara.

- Gde ću ovo, brate rođeni - rekla je Milena.

- Izvini, kako ti misliš da ti nešto treba odozdo i da ti uzmeš? Je l' si ti ženo normalna? Ne možeš tako funkcionisati, stvarno mi nije jasno - rekao je Janjuš.

- Gde ja to da držim? - upitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nešto moraš da smisliš, u garderober - rekao je Janjuš.

- Ma da, pa da ne nađem nikad. Evo ove naočare nemam gde da spakujem - dodala je Milena.

- Koliko imaš naočara? - upitao je Janjuš,.

- Dvadesetak - rekla je Milena.

- Dvadesetak? Bože sačuvaj, ti si stvarno kompleksaš. Ponela si dvadeset pari u rijaliti šou program gde će ti ljudi ukrasti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' mogu da ti objasnim? - upitala je Milena.

- Šta da mi objasniš? Ponašaš se kao Rada. Nemaš dva grama mozga, a imaš 60 godina koje si sprcala u g*zicu u Americi ili ne znam gde - odgovorio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

