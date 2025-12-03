Šok ponašanje Asmina Durdžića! Kačavenda pokušala da mu otvori oči, on ne prihvata da je Aneli kriva, sve svaljuje na Stanića (VIDEO)

Ne može da veruje šta sluša!

Sofija Janićijević sedela je u pušionici sa Milenom Kačavendom i Asminom Durdžićem, koji se tom prilikom požalio na Uroša Stanića.

- Nema ni Aneli ni Luke - rekla je Sofija.

- Nervozan sam i ovako, ono malo smeće druže - rekao je Asmin.

- Neće on da te dira - rekla je Milena.

- Ja nju smirujem u pabu, a ovaj (Luka) je napaljuje - rekao je Asmin.

- Nisi bio ni danas tu, sve danas što je rekla, slagala je. Ne kapiraš, ona te je uvukla u priču. Uroš nema veze s tobom, on se samo probudio. Objasni mu ti, on je to rekao, nisam ja...Ja nisam rekla jednu reč, Janjuš me je zamolio da stanem da ne bi on skakao jer ne može da sluša da me vređaju - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić