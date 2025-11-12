AKTUELNO

Krenula mu para na uši: Teodora uverena da Alibaba želi da joj uništi priču s Filipom, on poludeo! (VIDEO)

Ne može da je sluša!

Teodora Delić prišla je Asminu Durdžiću kako bi saznala zbog čega svima priča da ona i Nenad Macanović Bebica igraju igru s Filipom Đukićem, a Alibaba joj je jasno stavio do znanja da će pratiti svaki njen naredni korak i da nije naivan.

- Šta je ovo druže? Zar nisi rekao da ćeš me braniti? - upitala je Teodora.

- Devojka koja beži od momka koji je uhodi, ne radi ovo. Deluješ mi da si fejk zbog toga što pričaš - rekao je Alibaba.

- Nisi me razumeo - rekla je Teodora.

- Kasno to posle mog izlaganja, ja ne mislim ništa samo gledam šta radite - rekao je Alibaba.

- Ja očekujem da će on posle mog izlaganja da ode iz kreveta - rekla je Teodora.

- On to nikad neće uraditi, tri godine te uhodi. Ja menjam mišljenje kako vi radite - rekao je Alibaba.

- Što to pričaš? Imam osećaj kao da hoćeš namerno da nam us*reš, ne znam što ovo radiš ako vidiš da smo oboje odlepili? - upitala je Teodora.

- On za tobom jeste, ti za njim nisi. Ja da sam sad bio Filip, a ti da si ispred mene rekla da nemaš potrebu da ideš iz kreveta, rekao bih ti: ''Mrš iz radija'' - rekao je Alibaba.

- Ako budem ušla u odnos s Filipom, naravno da ću izaći iz kreveta - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

