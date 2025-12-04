AKTUELNO

Zadruga

Promenila ploču: Aneli počela Baju od blata da pravi kad je shvatila koliki je Biljana folirant, Luka u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne veruje šta sluša!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milana Stoičkovića.

- Druže ko si ti i kakav si ti to lik? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Sinoć veselo, danas preselo: Anita potonula u totalni očaj zbog mulja u koji je upala, Mića je moli da smanji s*ksualne fantazije! (VIDEO)

- Ja sam Milan Stoičković, šta da odgovorim na glupo pitanje - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se često obraćam mojoj majki i često joj kažem da neću prekršiti naš dogovor i da ću ostati slobodna. Sve i da se zaljubim, neću ući u vezu već ćemo se družiti. Pitanje sigurno nije stiglo bez razloga, a koliko je iskren to ćemo videti - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li misliš da je i ovo sve deo Biljaninog plana? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Ne mogu da se veselim dok razmišljam o njoj: Alibaba iskreniji nego ikad priznao emocije prema Maji, pa otkrio koliko mu fali! (VIDEO)

- Ja sve vreme smatram da je ona osmislila ovo, a Luka će videti napolju šta je ona radila. Ništa novo nisam rekla da je glumica i to je to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikad ne bih rekao šta je Grofica izbacivala o meni u Eliti 8, a moji roditelji govore o sebi. Pusti da ja kao tvoj verenik odgovorim adekvatno svojoj majci - rekao je Luka.

- Znam ja šta je ona pisala produkciji i svima redom, samo sam joj ja u glavi i rijaliti. Vidim da je opterećena sa mnom i jedva čekam da se suočim s njom za Novu godinu - rekla je Aneli.

pročitajte još

Moram da priznam da je odron: Alibaba ne dolazi sebi od šoka zbog žestokog s*ksa Luke i Aneli! (VIDEO)

- Moje mišljenje je da su Sita i Biljana bile za naš odnos jer smo Aneli i ja bili zanimljivi. Kada su došle za Novu godinu onda su uticale na to da se mi družimo, a mi smo se spontano zaljubili. Ja sam sa ovom devojkom u vezi ili nisam isključivo zarad mog odnosa, a ako je moja majka režiser onda bi ja trebalo da sam glumac i to je bolesno. Suočavanje s mojom majkom ti nećeš imati već ću imati ja - rekao je Luka.

- Ja za Baju nemam šta ružno da kažem obzirom da je čovek od početka bio iskren, za razliku od Biljane koja se folirala - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok ponašanje Asmina Durdžića! Kačavenda pokušala da mu otvori oči, on ne prihvata da je Aneli kriva, sve svaljuje na Stanića (VIDEO)

Zadruga

Srećan sam što me Mina dodirnula: Terza tone sve dublje u mulj, blamantnim izjava ostavio sve u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Preokret: Stefani ipak priznala da je spavala sa Zolom, Munji pala vilica od šoka! (VIDEO)

Domaći

Bog te mazao, koliko Jasna kune: Nerio šokiran ponašanjem Ahmića, Hana priznala: Baka Nada se za tebe ŽIVOTOM ZAUZELA (VIDEO)

Domaći

Da mogu da se kladim, izabrala bih tebe: Karleuša se obratila kandidatu kao nikom do sada, smatra da upravo on može biti VELIKA ZVEZDA, a evo i zbog č

Zadruga

Ne prihvata njegov savet: Aneli ubeđena da je Gastoz kanali, dok joj on daje savet da bude jaka kao lavica (VIDEO)