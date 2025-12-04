Promenila ploču: Aneli počela Baju od blata da pravi kad je shvatila koliki je Biljana folirant, Luka u šoku! (VIDEO)

Ne veruje šta sluša!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milana Stoičkovića.

- Druže ko si ti i kakav si ti to lik? - glasilo je pitanje.

- Ja sam Milan Stoičković, šta da odgovorim na glupo pitanje - rekao je Milan.

- Ja se često obraćam mojoj majki i često joj kažem da neću prekršiti naš dogovor i da ću ostati slobodna. Sve i da se zaljubim, neću ući u vezu već ćemo se družiti. Pitanje sigurno nije stiglo bez razloga, a koliko je iskren to ćemo videti - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li misliš da je i ovo sve deo Biljaninog plana? - glasilo je pitanje.

- Ja sve vreme smatram da je ona osmislila ovo, a Luka će videti napolju šta je ona radila. Ništa novo nisam rekla da je glumica i to je to - rekla je Aneli.

- Ja nikad ne bih rekao šta je Grofica izbacivala o meni u Eliti 8, a moji roditelji govore o sebi. Pusti da ja kao tvoj verenik odgovorim adekvatno svojoj majci - rekao je Luka.

- Znam ja šta je ona pisala produkciji i svima redom, samo sam joj ja u glavi i rijaliti. Vidim da je opterećena sa mnom i jedva čekam da se suočim s njom za Novu godinu - rekla je Aneli.

- Moje mišljenje je da su Sita i Biljana bile za naš odnos jer smo Aneli i ja bili zanimljivi. Kada su došle za Novu godinu onda su uticale na to da se mi družimo, a mi smo se spontano zaljubili. Ja sam sa ovom devojkom u vezi ili nisam isključivo zarad mog odnosa, a ako je moja majka režiser onda bi ja trebalo da sam glumac i to je bolesno. Suočavanje s mojom majkom ti nećeš imati već ću imati ja - rekao je Luka.

- Ja za Baju nemam šta ružno da kažem obzirom da je čovek od početka bio iskren, za razliku od Biljane koja se folirala - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić