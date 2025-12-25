AKTUELNO

Zadruga

Nisu se iskreno voleli, videli su interes: Matora brutalnim rečima unakazila Aneli i Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala Luku Vujovića i nagli prekid njegove ljubavi prema Aneli Ahmić.

pročitajte još

F**setina koja se voda sa starcima po Majamiju: Aneli razvezala jezik i brutalno isprozivala Staniju, Alibaba skočio da je brani! (VIDEO)

- U utorak je Luka na "Igri istine" rekao da ima emocije prema Aneli i da neće da ulazi u vezu, ali će da se druži sa ljudima. Desio se poljubac, rekao je da će da ostanu drugari, a onda uveče priznanje veze. Luka kad prebacuje Aneli za hotel, a posle toga je imao priznanje da mu se Maja sviđala. Aneli je imala ružan klip, ali je on priznao da se njemu Maja svidela. Smatram da se nisu iskreno voleli i da su jedno u drugome videli interes. Ja ne vidim neke stvari o kojima Aneli priča. Svakako je bolje da budu sa bilo kim nego njih dvoje. Jako specifično kod Luke i Anite je da mogu da se šaltaju, oni mogu da preskoče emocije i sve, u stanju su da ginu, a onda samo više ne vole tu osobu i ide pljuvanje po partnerima - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da sam je voleo i da sam imao emocije - dodao je Luka.

pročitajte još

Nakon Saletovih gnusnih uvreda, Sara ušla u vezu sa Muratom! Mi smo pozvali njenu majku, ona jednom rečenicom objasnila sve: Jedino što mogu da kažem.

- Nije je voleo i ostavio je u odnosu zbog interesa ili čega? Ja bih rekla da mi se to desilo, a ne da je prestao i ostao u odnosu. Ja bih se ubila da imam takav odnos sa porodicom kakav ti imaš. Ja za svaku svoju ljubav, osim za prošlu, mogu da kažem da sam te žene volela - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Dečko se izgubio i ima neki poremećaj: Aneli razvezala jezik i brutalnim prozivkama totalno unakazila Luku! (VIDEO)

Zadruga

Peca Petaković i Milica Jokić prave lom u Eliti: Žurka nikad luđa, a Matora koristi priliku da opljuje luku! (VIDEO)

Zadruga

Mislim da nekad mrzi Noru: Aneli žestoko isprozivala Asmina, pa brutalnim rečima demolirala Luku i Anitu! (VIDEO)

Zadruga

Nikada se nisu voleli: Lepi Mića smatra fejk druženje Kačavende i Janjuša, košarkaša ozbiljno nacrnio! (VIDEO)

Domaći

Surov sud Maje Marinković: Brutalnim rečima unakazila Aneli Ahmić, Lukino ponižavanje ostavlja je u ŠOKU (VIDEO)

Domaći

Ona je devojka bez morala! Divna DNK i Maca Diskrecija isprozivale Anitu i Luku, ono što su rekle o njemu NATERAĆE GA DA SE PUŠI! (VIDEO)