Nisu se iskreno voleli, videli su interes: Matora brutalnim rečima unakazila Aneli i Luku! (VIDEO)

Žestoko!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala Luku Vujovića i nagli prekid njegove ljubavi prema Aneli Ahmić.

- U utorak je Luka na "Igri istine" rekao da ima emocije prema Aneli i da neće da ulazi u vezu, ali će da se druži sa ljudima. Desio se poljubac, rekao je da će da ostanu drugari, a onda uveče priznanje veze. Luka kad prebacuje Aneli za hotel, a posle toga je imao priznanje da mu se Maja sviđala. Aneli je imala ružan klip, ali je on priznao da se njemu Maja svidela. Smatram da se nisu iskreno voleli i da su jedno u drugome videli interes. Ja ne vidim neke stvari o kojima Aneli priča. Svakako je bolje da budu sa bilo kim nego njih dvoje. Jako specifično kod Luke i Anite je da mogu da se šaltaju, oni mogu da preskoče emocije i sve, u stanju su da ginu, a onda samo više ne vole tu osobu i ide pljuvanje po partnerima - govorila je Matora.

- Ja sam rekao da sam je voleo i da sam imao emocije - dodao je Luka.

- Nije je voleo i ostavio je u odnosu zbog interesa ili čega? Ja bih rekla da mi se to desilo, a ne da je prestao i ostao u odnosu. Ja bih se ubila da imam takav odnos sa porodicom kakav ti imaš. Ja za svaku svoju ljubav, osim za prošlu, mogu da kažem da sam te žene volela - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić