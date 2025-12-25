AKTUELNO

Zadruga

Naoštren za haos: Terza priznao da bi zbog Sofije žestoko vređao Karića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Pink.rs ||

Mnogi ovo nisu očekivali!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Kad bi u rijaliti ušao tvoj veliki prijatelj Stefan Karić i u svađi izvrešao Sofiju kako bi ti reagovao? - glasilo je pitanje.

Dok jedan tuguje, drugog boli uvo: Đukić opet istakao koliko mu je teško zbog Luke, on hladan kao led! (VIDEO)

- Izvređao bih ja njega. Šta treba da podržim prijatelja da mi vređa devojku? Ja njegovu devojku ne bih nikad vređao. Nema šanse da bi nju Karić vređao, ali ja nikome ne bih ćutao. Normalno da ću da branim devojku koju volim - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se sa Terzom. Naravno da bi me branio, ali Karić nije tip koji vređa. On ne koristi ružne reči, nije iz tog sveta i ne bi mi se tako obratio sve i da smo u svađi - dodala je Sofija.

Na njega smo navikli, ona je bolesnica: Matora razvezala jezik i brutalno oplela po Teodori, tek sad shvatila da joj nije dobro! (VIDEO)

- Da se vratimo na "Narod pita" kad je pripit zvao i sumnjalo se da sam ga ja nastavila. Izvređala sam ga jer mene niko ne može da vređa. Ne bih se zaklela da napolju ne vređa Sofiju jer znam kako je reagovao - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

