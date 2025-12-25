Procvetala: Sara priznala da joj je prelepo u vezi sa Muratom, više je dekica Luks ne zanima! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Daču Virijevića.

- Da li je pravi razlog tvoje netrpeljivosti prema Maji Marinković taj što si primetio da se ona stvarno sviđa Asminu? - glasilo je pitanje.

- Ja znam da se ona njemu sviđa. On je inteligentan, ali nije toliko pametan koliko se pravi ovde. Ja sam Maju gotivio do šamara, ali te njene folirantske fore su mene nervirale - rekao je Dača.

- Nisam primetio sa Dačine strane da mu se sviđam - smejao se Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojančević. ﻿

- Da li znaš da Murat i ti idete mnogo lepo jedno uz drugo, ne treba ti matori Luks - glasilo je pitanje.

- Ja se ne kajem zbog odnosa sa Saletom, a naravno da Murat i ja idemo zajedno. Tek smo počeli i jedva čekam da dođe moja majka da ga pohvali - rekla je Sara.

Autor: N.Panić