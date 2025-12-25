AKTUELNO

Zadruga

Procvetala: Sara priznala da joj je prelepo u vezi sa Muratom, više je dekica Luks ne zanima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou program!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Daču Virijevića.

Daćemo Asminu G klasu na lizing: Žestok rat Alibabe i Dače, Durdžić svim silama brani Majinu čast zbog optužbi da je bila sa Brazilcem! (VIDEO)

- Da li je pravi razlog tvoje netrpeljivosti prema Maji Marinković taj što si primetio da se ona stvarno sviđa Asminu? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam da se ona njemu sviđa. On je inteligentan, ali nije toliko pametan koliko se pravi ovde. Ja sam Maju gotivio do šamara, ali te njene folirantske fore su mene nervirale - rekao je Dača.

- Nisam primetio sa Dačine strane da mu se sviđam - smejao se Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojančević. ﻿

- Da li znaš da Murat i ti idete mnogo lepo jedno uz drugo, ne treba ti matori Luks - glasilo je pitanje.

Sviđa mi se i kako ona kašlje: Alibaba priznao zbog čega je toliko odlepio za Majom, otkrio kad će odustati od nje (VIDEO)

- Ja se ne kajem zbog odnosa sa Saletom, a naravno da Murat i ja idemo zajedno. Tek smo počeli i jedva čekam da dođe moja majka da ga pohvali - rekla je Sara.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

