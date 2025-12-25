U inat dušmanima: Maja uzela stvar u svoje ruke, pa najavila ponovno druženje sa Filipom (VIDEO)

Opa!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Filipa Đukića.
Zašto si se udaljio od Maje?
- Nisam se udaljio, blejimo - rekao je Filip.
- Jeste se u jednom trenutku udaljio,a li ne znam zašto - rekla je Maja.
- Možda se jedno odvojili u jednom periodu sticajem okolnosti - rekao je Filip.
- Jesmo se udaljili dok je imao svoje akcije - rekla je Maja.
- Da li ćete nastaviti sa druženjem? - pitala je Maša.
- Hoćemo - rekla je Maša.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić