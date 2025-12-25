Ovo što sam doživeo sa njom nisam ni sa jednom: Terza emotivnim govorom o Sofiji raznežio sve oko sebe (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Dača vrijevića.

Da li stvarno misliš da Asmin nije sve ispričao kod Darka ono što je pričao tebi?

- Ne mogu znati. Ako se osetim ugroženo mogu da se razbesnim i kažem ono što ne treba. Nisam ja neka budaletina koja će čim se posvađa da priča, onda sam gori od njega - rekao je Dača.

Terza, uporedi Sofiju i Minu.

- Svaka devojka je na svoj način. Ovo što sam doživeo sa Sofijom nisam ni sa jednom devojkom doživeo. Ne želim Minu da komentarišem, ona ima svoj odnos - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić