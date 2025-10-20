Emotivna ispovest Mikija Dudića! Kroz suze progovorio o problemu sa kockom i detinjstvu: Gledao sam odakle da skočim (VIDEO)

Nije mu lako!

Luka Vujović i Miladin Srdanov ugostili su Mikija Dudića kako bi čuli njegovu životnu ispovest.

- Zlata je otišla sa Jovanom i ostavila mi pare koje sam ja raz*ebao brzo, a ostavila mi je za more. Rekla mi je tada da imaju neke pare, da zlu ne zatreba, ja sam i to razj*ao. Kada se vratila ja sam otišao kod druga da budem. Meni je sad smešno, ali tad je ozbiljan problem. Izgubio sam zbog kockanja vreme, zdravlje i živce. Namučio sam toliko porodicu, uvukao sam ih u mulj. Svi su se borili sa mnom. To je bio najveći razlog da me ostavi. Ja sam njen nakit i burme zavalio. Čovek da se posrami. Imao sam dugove do guše! - rekao je Miki.

- Da li ti je nekad došlo do toga da nemaš izlaz? - pitao je Luka.

- Da. Tri sata sam razmišljao i gledao odakle da skočim. Izgubio sam stan i onda smo kad se sin rodio prešlo kod tašte. Ona je krvavo radila za ono što ću ja lako da skrcam. Nisam ja bio sam tad nego konjina odrasla. Dan je bio kao godina kad sam primao pozive pretnji. Išao sam na odvikavanje, na duhovnu pomoć, kod popa. To je život, bitno je samo pobediti i izdići se iznad toga. Najgore je što sam nastavljao da se lupam i da se vadim. Bilo je perioda kad mi je hiljadu dinara značilo sve - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić