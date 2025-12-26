Pomrsila im konce: Kačavenda narušila prijateljstvo Jakšićke i Ilije Pečenice, nova drama trese Belu kuću! (VIDEO)

Da li će naći zajednički jezik ponovo?

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Milena Kačavenda ogovara Aleksandru Jakšić.

- Ja samo sedim, pijem kafu i pušim cigarete, pa evo celu noć se nisam čula. Vidim da ova dva rijaliti giganta pričaju o meni, a ne ja o njima. Da, posvađala sam se sa Pečenicom jer ja volim odmah da rešim problem kad ga imamo - govorila je Jakšićka.

- Da li će Kačavenda uspeti da stane Janjušu i tebi na put? - pitala je voditeljka.

- Mi nemamo put - rekla je Jakšićka.

- Pečenica često staje na Kačavendinu stranu - dobacioje Luks.

- Da, evo i moj drugi drug kaže da on staje na tu stranu - nastavila je Jakšićka.

- Moja svađa je nastala kad sam je nazvao Saška. Njih dve se ne podnose, prvo zbog lično njih dve, a posle toga je bilo nešto za mene - dodao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić