AKTUELNO

Zadruga

Pomrsila im konce: Kačavenda narušila prijateljstvo Jakšićke i Ilije Pečenice, nova drama trese Belu kuću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će naći zajednički jezik ponovo?

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Milena Kačavenda ogovara Aleksandru Jakšić.

pročitajte još

Doživeo pomračenje: Sofija odjavila Terzu za sva vremena zbog Teodore, on zaurlao iz petnih žila! (VIDEO)

- Ja samo sedim, pijem kafu i pušim cigarete, pa evo celu noć se nisam čula. Vidim da ova dva rijaliti giganta pričaju o meni, a ne ja o njima. Da, posvađala sam se sa Pečenicom jer ja volim odmah da rešim problem kad ga imamo - govorila je Jakšićka.

- Da li će Kačavenda uspeti da stane Janjušu i tebi na put? - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi nemamo put - rekla je Jakšićka.

- Pečenica često staje na Kačavendinu stranu - dobacioje Luks.

pročitajte još

Pukao joj film: Matora isprozivala sve moguće odnose u Beloj kući, Aneli pokušala da otvori oči! (VIDEO)

- Da, evo i moj drugi drug kaže da on staje na tu stranu - nastavila je Jakšićka.

- Moja svađa je nastala kad sam je nazvao Saška. Njih dve se ne podnose, prvo zbog lično njih dve, a posle toga je bilo nešto za mene - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gastoz nema mira nakon drame sa Anđelom: Jedan potez ga odao! (VIDEO)

Domaći

Šok preokret! Anđela spustila loptu i pozvala Gastoza na razgovor: Mnogo sam loše! (VIDEO)

Zadruga

Setio se starih drugara: Gastoz nakon svađe sa Anđelom konačno vreme posvetio prijateljima! (VIDEO)

Zadruga

Terza pokušava da spusti loptu: Ne skida pogled sa Miličinog stomaka, ona ga urnisala zbog Sofije (VIDEO)

Domaći

Zbog njihovog odnosa trese se region: Da li verujete da će Anđela i Gastoz nakon haosa završiti zajedno? (ANKETA)

Zadruga

Drama: Novo prepucavanje Mikija i Zorice, on se ogradio od Kačavende! (VIDEO)