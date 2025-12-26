AKTUELNO

Zadruga

Progutala sva poniženja: Sara zauvek prekinula vezu sa Muratom, Sale dokazao da može da je vrati jednim potezom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom su Sara Stojanović i Murat započeli svoju vezu.

- Ispao sam tad malo bezobrazan, neću više da je vređam. Danas mi je baš bilo žao. Obratila se majci i rekla je sve, ja više ne želim da je vređam. Ja neću da se mirim. Za mene se pogled ne prašta. Možda se pomirimo u sledećem životu. Zagrlio sam je jer sam znao koliko joj je to značilo - rekao je Sale.

- Danas smo raskinuli i nećemo imati komunikaciju. Plače zbog Luksa... Ona je bila sa mnom jer je mislila da će joj biti lakše - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona nije normalna! Opet praviš grešku kralju. Kao da ne može bez veze. Ona treba da se leči pod hitno! Ona je izlazila danas iz kupatila i plakala. Njoj samo ku*ac treba i fali. Da imaš imalo obraza ne bi ga pogledala - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam njega zavolela. Ne mogu da se porede ta dva odnosa. Mislila sam da će da mi bude lakše pored njega. Ja kad legnem pored njega ne osećam ništa. Kad on mene nastavi da vređa ne mogu sama sa sobom. Meni nije sve u tome! Ja ga volim i dalje. Kad god me on zagrli, ja se setim njega. On je meni prišao i izvinio se i rekao mi je da je to rekao u besu. Rekao je da me više zavoleo nego ja njega. On nije birao reči i ponizio me najstrašnije moguće. Nikada se ne bih pomirila baš iz tih stvari - rekla je Sara.

- Je l' ne bi ili bi?Bi! Ako je neko brinuo o njoj, ja sam - rekao je Sale.

- On je takav čovek - pravdala je Sara.

- Imaš li ti gram dostojanstva? - pitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje da budem sama nego sa nekim na silu. On je mene ponizio najstrašnije jer je takav čovek - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić

