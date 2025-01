Drži je u šaci: Aleksandra otkrila Terzi čega se najviše plaši! Milovan može jednim potezom da je UNIŠTI! (VIDEO)

Šok!

Aleksandra Nikolić i Borislav Terzić Terza razgovarali su o Milovanu Miniću i dokazima koje on ima protiv nje.

- Milovan preti da će me raskrinkati snimcima s mog telefona, koje je očigledno skinuo - kazala je Aleksandra.

- Ako te drži u šaci, onda ćuti - dodao je Terza.

- Nema ništa drugo, samo to. Snimak taj postoji. On je sad odlučan da me uništi - kazala je Aleksandra.

- On tebe želi da zaustavi da ne pričaš o njemu, pa je zato spomenuo snimak. Ja mislim da je on lud za tobom. Pogodilo ga je sve ovo - kazao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.