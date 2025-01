ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aleksandra tvrdi da je Milovan planirao da je useli u kuću, nakon što ženu iseli iz nje! (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić o Milovanu Miniću, prilikom čega je čuo nove detalje iz njihovog odnosa.

- Meni nije normalno da si ti uverena kako su Milovanove radnice bile ludo razljubljene u njega - rekao je Ivan.

- Bile su one zaslepljenje. On im je udovoljavao, ja to znam. On se ponašai kao Rokfeler, a jedva je imao za cigare - kazala je Aleksandra.

- Nije mi samo jesno kako te je Milovan pustio u Tetovo i rijaliti, a profil je osobe kakvom se predstavlja - kazao je Ivan.

- On je meni govorio da bi iselio svoju porodicu iz stana, samo da bih ja imala gde da živim.

Autor: S.Z.