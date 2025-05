Ministarka Mesarović pozvala preduzetnike da iskoriste podršku koju im nudi država! Evo ko sve može da konkuriše na aktuelnim konkursima

Ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je sve zainteresovane preduzetnike koji hoće da unaprede svoje poslovanje i uvećaju ukupan obim svog poslovanja da iskoriste podršku koju im nudi država i da se jave na aktulne konkurse ministarstva privrede.

- Obezbedili smo povoljne finansijske programe i konkurse koji podrazumevaju bespovratana sredstva za naše mlade, za početnike u poslovanju, za porodične kompanije, po prvi put, ali i za sve one koji se bave proizvodnjom meda - rekla je ministarka.

Mesarović je dodala da su mladima, početnicima u poslovanju, uzrasta od 20 do 35 godina, na raspolaganju su kreditna sredstva do 5 miliona dinara po pojedinačnom zahtevu kroz program Fonda za razvoj, sa kamatnom stopom od svega 1,5 odsto na godišnjem nivou odnosno 1 odsto uz dostavu bankarske garancije, a sa rokom otplate do 78 meseci koji podrazumeva čak 18 meseci grejs perioda.

- Sredstva su namenjena za nabavku opreme, kupovinu ili adaptaciju poslovnog prostora, nabavku vozila ili ulaganja u trajna obrtna sredstva - objašnjava Mesarović i dodaje da to nije sve.

- Porodičnim firmama takođe je dostupno do 5 miliona dinara, po pojedinačnom zahtevu kreditnih sredstava uz rok otplate do 60 meseci uz mogućnost grejs perioda od 12 meseci sa kamatnom stopom os svega 2,5 odsto na godišnjem nivou, odnosno 1,5 odsto uz dostavu bankarske garancije - dodaje ministarka.

Država je obezbedila pomoć i za sve one koji se bave plasmanom meda i drugih pčelnjih proizvoda.

Kako je rekla, za njih su predviđena bespovratna sredstva u iznosu do 3 miliona dinara, za nabavku opreme za pakovanje, skladištenje meda kao i dostavnih vozila, uz učešće od 50 odsto sopstvenih sredstava.

- Još jednom pozivam sve privrednike i sve preduzetnike da iskoriste pomoć svoje države , da podnesu zahtev na aktuelne konkurse Ministarstva privrede i da na taj način uvećaju ukupan obim svog poslovanja, ali i tu smo da im pomognemo da izađu na nova tržišta i da im obezbedimo plasman njihovih proizvoda - rekla je ministarka u videu objavljenom na svom Instagram nalogu.

Autor: Dalibor Stankov