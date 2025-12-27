Pažljivo slušajte! Da, verovali ili ne, Luka Vujović priznao da mu se Anita sviđa otpočetka (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević, novinar i predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega se libiš da za stolom priznaš Đukiću da od početka flertuješ sa Anitom - pitao je Darko.

- Da, ona meni jeste lepa i slatka od starta, jeste mi bila privlačna. Meni je njena pojava bila: "Uvau", ali ja sam voleo Aneli i nije me zanimala, niti sam gledao da bih bio sa njom. Pored toga, kada me je Aneli ponižavala sa Anđelom i Janjušem, ja sam neke stvari radio iz inata, ali posle par dana mi je prijalo kada me pogleda ili kada mi Terza kaže: "Gleda te Anita". Ne, sviđala mi se ona od prvog dana, ali nisam flertovao sa njom u tih 10 do 15 dana. Nije mi bilo u glavi: "Sada bih je poljubio", ali mi je bilo u glavi: "Sedim sa prelepom devojkom" - rekao je Luka.

- Da li sada zaključuješ, da ako si ti sada to što jesi, učinio Baji da prestane dejstvo čorbe - pitao je Darko.

- Ne mislim, razlog što smo ostali toliko sam ja, ja sam se ponižavao, dozvolio sam stvari koje niko ne bi dozvolio ovde, osim Nenada. Mnoge stvari su mi bile jasne, bežao sam od toga, ali verujem da je moj otac sada srećan, majka, ali i njeni - rekao je Vujović.

- Kako se osećaš da tvoj verenik kaže da mu je lepši odnos sa Anitom, nego sa tobom - pitao je Darko.

- Sve se kosi sa onim kada je ušao ovde i kada sam ga ja ispratila i kada je sve radio sa Majom, tada mi je pokazao da je kadropaćenik obični, tako da mislim da on mene nije voleo, to je pokazao i dokazao...Sve je isto, energija, miris, dodir, sve ono što je meni pričao, sve isto priča i njoj - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić