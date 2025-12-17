Počupaće svu kosu s glave! Evo šta radi Aneli dok se Luka i Anita ljube kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović i Anita Stanojlović večeras su se poljubili više puta, kako se narodski kaže, "na blic", te su se tako rano jutros nakon haosa zaputili u izolaciju.

Naime, kako su oni legli u izolaciju, oni su popričali, a potom je usledio i francuski poljubac. Za to vreme, njegova bivša verenica, Aneli Ahmić, ležala je u hotelu i spavala, ni ne sluteći šta se dešava u izolaciji.

Kako će ona na ovo reagovati, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, u video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić