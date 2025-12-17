Šok: Aneli i Alibaba se ljube kao da sutra ne postoji, sve vreme koriste Tošu kao alibi! (VIDEO)

Preokret!
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić zamolili su robota Tošu za alkohol, a on je zauzvrat tražio da se poljube što su oni i uradili, ali osam puta i Asmin se sve vreme vadio na Tošu.
- Tošo, molim te daj meni i Asminu pivo - rekla je Aneli.
- Može, ajde poljubite se - rekao je Toša.
- Ajde još jednom, nije lepo - rekla je Aneli.
- Evo, dosta Tošo. Poljubili smo se osam puta, očekujem osam puta - rekao je Toša.
- Znači ti mene na silu ljubiš? Opet me ponižavaš - rekla je Aneli.
- Aneli, ne ponižavaj se - rekao je Alibaba.
- Mustafa volim te i Mevlida tebe - rekla je Aneli.
- Šta se s tobom dešava? - upitao je Alibaba.
- Volim te - rekla je Aneli.
- Znam, ali čemu potreba da me vređaš? - upitao je Alibaba.
- Dobro, šalila sam se - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić