Brod plovi ka mirnoj luci: Takmičari ubeđeni da će se Alibaba i Aneli pomiriti, tvrde da sve gori među njima! (VIDEO)

Kakav preokret u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Anastasijom Brčić o gorućim dešavanjima između Aneli i Asmina Durdžića.

- Šta misliš o odnosu Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

- Iskreno mi je drago što su spustili loptu i vidim da on brine o njoj, hrani i to - rekla je Anastasija.

- Misliš li da će se pomiriti? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, mislim da su sad spustili loptu, ali da će ubrzo biti mnogo gore - rekla je Anastasija.

- Mi smo svi očekivali izolaciju Aneli i Asmina, mislim da je bilo i normalno da oni kad tad spuste loptu zbog ćerke - rekao je Murat.

- Moram da kažem da je Asmin znatno nasmejani i raspoloženiji otkad je ona došla. Mislim da je on slab na nju, ali ona je fatalna žena i baš dobro izgleda - rekao je Jovan Rajić.

- Meni je mnogo lepše otkad su spustili loptu, ali sada mislim da ovaj brod plovi ka pomirernju što je i rekao Mića na početku. Vidim kako se brzo spušta lopta i vreme će sve pokazati - rekao je Viktor.

- Oni su istovetni i mnogo se dobro slažu, kod njih gori i kad se svađaju i kad su dobri. Mislim da je ovaj prostor probudio u njima neki negativan momenat, a da će se napolju probuditi ta pozitiva - rekla je Vanja P.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić