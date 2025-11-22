Brod plovi ka mirnoj luci: Takmičari ubeđeni da će se Alibaba i Aneli pomiriti, tvrde da sve gori među njima! (VIDEO)

Kakav preokret u Beloj kući!
U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Anastasijom Brčić o gorućim dešavanjima između Aneli i Asmina Durdžića.
- Šta misliš o odnosu Aneli i Asmina? - upitao je Darko.
- Iskreno mi je drago što su spustili loptu i vidim da on brine o njoj, hrani i to - rekla je Anastasija.
- Misliš li da će se pomiriti? - upitao je Darko.
- Pa ne znam, mislim da su sad spustili loptu, ali da će ubrzo biti mnogo gore - rekla je Anastasija.
- Mi smo svi očekivali izolaciju Aneli i Asmina, mislim da je bilo i normalno da oni kad tad spuste loptu zbog ćerke - rekao je Murat.
- Moram da kažem da je Asmin znatno nasmejani i raspoloženiji otkad je ona došla. Mislim da je on slab na nju, ali ona je fatalna žena i baš dobro izgleda - rekao je Jovan Rajić.
- Meni je mnogo lepše otkad su spustili loptu, ali sada mislim da ovaj brod plovi ka pomirernju što je i rekao Mića na početku. Vidim kako se brzo spušta lopta i vreme će sve pokazati - rekao je Viktor.
- Oni su istovetni i mnogo se dobro slažu, kod njih gori i kad se svađaju i kad su dobri. Mislim da je ovaj prostor probudio u njima neki negativan momenat, a da će se napolju probuditi ta pozitiva - rekla je Vanja P.
Autor: N.Panić