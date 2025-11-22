AKTUELNO

Zadruga

Brod plovi ka mirnoj luci: Takmičari ubeđeni da će se Alibaba i Aneli pomiriti, tvrde da sve gori među njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakav preokret u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Anastasijom Brčić o gorućim dešavanjima između Aneli i Asmina Durdžića.

- Šta misliš o odnosu Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

pročitajte još

Zauvek otpisana: Alibaba spustio ručnu i priznao da ga je Stanija razočarala, od sutra više neće imati kočnicu da radi šta oseća! (VIDEO)

- Iskreno mi je drago što su spustili loptu i vidim da on brine o njoj, hrani i to - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Misliš li da će se pomiriti? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, mislim da su sad spustili loptu, ali da će ubrzo biti mnogo gore - rekla je Anastasija.

pročitajte još

Kako li će ovo opravdati?! Bela kuća bruji od Anelinih tvrdnji da je Luka TUKAO, na fotkama s mora se jasno vide MODRICE - Ahmićeva ipak NE LAŽE?! (FO

- Mi smo svi očekivali izolaciju Aneli i Asmina, mislim da je bilo i normalno da oni kad tad spuste loptu zbog ćerke - rekao je Murat.

- Moram da kažem da je Asmin znatno nasmejani i raspoloženiji otkad je ona došla. Mislim da je on slab na nju, ali ona je fatalna žena i baš dobro izgleda - rekao je Jovan Rajić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je mnogo lepše otkad su spustili loptu, ali sada mislim da ovaj brod plovi ka pomirernju što je i rekao Mića na početku. Vidim kako se brzo spušta lopta i vreme će sve pokazati - rekao je Viktor.

pročitajte još

Preokret?! Asmin se odvojio s Dačom, pa mu otkrio šta ga tišti: Sve ono što je pričala, je l' sada... (VIDEO)

- Oni su istovetni i mnogo se dobro slažu, kod njih gori i kad se svađaju i kad su dobri. Mislim da je ovaj prostor probudio u njima neki negativan momenat, a da će se napolju probuditi ta pozitiva - rekla je Vanja P.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja ću te izvesti na pravi put: Alibaba želi da od večeras deli krevet s Teodorom Delić, spreman da bude njen zaštitnik! (VIDEO)

Zadruga

Aneli prevarila naciju: Nakon dve godine priznala da je Alibaba nije prevario sa Stanijom (VIDEO)

Zadruga

Maratonsko raskrinkavanje: Milovan i Aleksandra konačno počeli da sklapaju kockice, ubeđeni da su bili žrtve Uroševog paklenog plana! (VIDEO)

Zadruga

NIKAD NEĆU DOZVOLITI DA PONIŽAVA STANIJU! Asmin skovao pakleni plan da se osveti Maji, u sve umešao Boru (VIDEO)

Domaći

AFERA 'SOBA 501' TRESE BELU KUĆU! Isplivala istina: Aneli čekala Janjuša u hotelu, on pokušao da ubedi da je nije video! Asmin progovorio sumnjama da

Domaći

ČEKA DA ANELI NAPRAVI GREŠKU! Dačo izneo detalje Lukine DVOSTRUKE igre i njegovog muvanja sa Majom: Ahmićeva će počupati kosu s glave (VIDEO)