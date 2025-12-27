AKTUELNO

Zadruga

Nikada se nisu opsovali, ali ni družili?! Đukiću drago što je Luka konačno sve priznao, misli da Vujović oseća KRIVICU prema njemu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Filipa Đukića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Koliko ti se promenilo mišljenje o Luki Vujoviću i da li posle 30 godina poznanstva možeš da kažeš da ovog čoveka poznaješ - pitao je Darko.

- Za neke situacije ne mogu da ga prepoznam, za neke mogu. Naravno da mi je bitniji naš odnos, nego ovi ljudi ovde. Ništa mi nije bilo logično, nisam mogao da povežem sa njim i njegovim karakterom - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si saglasan sa ljudima da je on sve preuveličano uradio da bi se predstavio fanovima kako je on princ na belom konju koji brani Ahmiće i tako dalje - pitao je Darko.

- Mene je čudilo to što je on branio stvari koje su bile neodbranjive, ali je on uvek branio nas drugare i kada nije znao šta je istina. Ne mogu da kažem da je sve radio zbog fanova, ali je sigurno radio zbog Aneli, a ako je zbog nje, onda je automatski zarad fanova...Što da uđem u vezu?! Ne mogu to da radim, kao podrška, pokloni i tako dalje, to mi je van pameti da se radi, mene to ne zanima - rekao je Đukić.

- Zbog čega se Luka plaši da se suoči sa tobom za crnim stolom, u smislu da bude direktniji u dijalogu sa tobom, kada mi čujemo sa strane šta on priča - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Verovatno mu je neprijatno, neprijatno je i meni, mi se nikada nismo posvađali, nismo se čak ni opsovali. Neprijatno mu je sigurno, e sada što ne priča te stvari koje priča van stola, za stolom?! Verovatno oseća dozu krivice. Ja sam mu govorio na početku da su toksični kao par, kao par su kanal, govorio sam mu da se kanale međusobno i da je loše. Svaki put kada sam mu to rekao, on je ponavljao i tako se vrtelo u krug, šta da mu prilazim sto puta?! Nije slušao svog tatu, a ne mene - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

