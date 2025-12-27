Odlučio da pravdu nađe na sudu: Terza najavio tužbu Milici Veličković, ona više neće moći da ga odvoji od Sofije i velike ljubavi koju oseća (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi porazgovarao sa njom o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- U odličnom smo odnosu, sve je kako treba. Sve pršti i treba da pršti! - rekla je Sofija.

- U utorak ste ti i Terza imali se*s, dodatno ste unapredili odnos, da li misliš da je nakon toga još više trebao da vodi računa o svom ponašanju i da ne ponavlja greške? - pitao je Terza.

- On treba da vodi računa i inače. Ja sam samo reagovala zbog rečenice koja nije bila adekvatna. On nema pravo da greši. Moramo da pazimo šta radimo, jer ne želim da se jednog trenutka osećam loše zbog onoga što je onizgovorio. Ja ne bih branila osobu do koje mi nije stalo. Oni će bitni ponovo ako se Teodora ponovo po*ebe sa nekim likom, a do tad će sedeti na klupi. Njemu je bitno da to Bebica čuje i da se samo iznervira. Bebičnin obraz je đon! Nenad je psihopata i to smo svi videli. Njega ne možeš da uvrediš ni preko dece, ni preko majke, samo možeš preko Teodore. Oni su sami kao par uvreda. Mi smo u vezi - rekla je Teodora.

- Šta je Terza sinoć mislio kad je rekao: "Hoćeš da kažem sve?"- pitao je Darko.

- Bili smo bliski, a ja to ne bih rekla nikako drugačije. Za mene je ovo velika emocija. Volim ovog dečka i za mene je to velika emocija. Dobar je ove sezone, ne liči na brokoli - rekla je Sofija.

- Oni mene prkeo dana ne zanimaju, osim kad uđemo u sukob. Njih ne možeš ni bagerom da razdvojiš.Smatram da naša ljubav i naša veza ima neku težinu. Mi idemo polako, pokazujemo. Mene Milica za tri života ne zanima. Imala je četiri meseca da je dovede, ona nije. Čekam da izađem i idem odmah preko suda. Sud, odredi, tu sam. Hoćus voje dete da viđam. Ne mogu da imam svoj život i da volim osobu pored sebe zbog nje - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić