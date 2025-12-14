Voleo bih da ispadne šmeker: Janjuš se obratio Milici Veličković i zamolio je da Terzi ispuni želju i dovede Barbaru u Elitu! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Sofija baš sam verovao da ti se sviđa Milan. Šalim se naravno, verujem ti da imaš emociju prema Terzi i stvarno trebaš da osećaš to nešto da bi imala opet nešto s njim. Rekao sam negde šta mislim o njihovom odnosu i stvarno trebate da pokažate da je vaš odnos normalan i da će biti normalan. Sofija vidim da si normalna i fina, volim s tobom da popričam i ne smaraš me. Što se tiče Terze, on je super momak i jako si mi drag. Moram da kažem da te volim i da te poštujem, jer ti mene poštuješ. Voleo bih da budeš srećan što se tiče tvoje ćerke jer ja znam koliko sam ja slab što se tiče moje ćerke - rekao je Janjuš, pa dodao:

- To moraš nadoknaditi kad izađeš i voleo bih da ti Milica dovede ćerku da vidiš za njen prvi rođendan jer te ona birala i vi ste ga pravili zajedno. Ti se ništa nisi promenio već si oduvek bio isti. Imaš grešaka što se tiče nekog vređanja i mislim da trebaš da spustiš loptu kada je reč o Mini, nisi trebao da je vređaš jer ste očigledno bili isti u odnosu. Ostaviću Terzu - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić