AKTUELNO

Zadruga

Voleo bih da ispadne šmeker: Janjuš se obratio Milici Veličković i zamolio je da Terzi ispuni želju i dovede Barbaru u Elitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

pročitajte još

Od sudbine se ne može pobeći: Maja podsetila Terzu i Sofiju da ih je podržavala kad niko nije, pa im dala novi vetar u leđa! (VIDEO)

- Sofija baš sam verovao da ti se sviđa Milan. Šalim se naravno, verujem ti da imaš emociju prema Terzi i stvarno trebaš da osećaš to nešto da bi imala opet nešto s njim. Rekao sam negde šta mislim o njihovom odnosu i stvarno trebate da pokažate da je vaš odnos normalan i da će biti normalan. Sofija vidim da si normalna i fina, volim s tobom da popričam i ne smaraš me. Što se tiče Terze, on je super momak i jako si mi drag. Moram da kažem da te volim i da te poštujem, jer ti mene poštuješ. Voleo bih da budeš srećan što se tiče tvoje ćerke jer ja znam koliko sam ja slab što se tiče moje ćerke - rekao je Janjuš, pa dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- To moraš nadoknaditi kad izađeš i voleo bih da ti Milica dovede ćerku da vidiš za njen prvi rođendan jer te ona birala i vi ste ga pravili zajedno. Ti se ništa nisi promenio već si oduvek bio isti. Imaš grešaka što se tiče nekog vređanja i mislim da trebaš da spustiš loptu kada je reč o Mini, nisi trebao da je vređaš jer ste očigledno bili isti u odnosu. Ostaviću Terzu - rekao je Janjuš.

pročitajte još

TRAŽILA MU JE HILJADE EVRA, SREĆOM NIJE JOJ DAO! Asminov otac urnisao Staniju: Džabe joj fakultet kad je sa 40 godina na nivou moje devetogodišnje unu

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'VOLEO BIH DA NAM SE DECA UPOZNAJU!' Janjuš progovorio o sreći i šta bi voleo da se desi, dok je Ša otkrio kome bi ispunio jednu želju! (VIDEO)

Zadruga

Voleo bih da se zaljubi u Pošelinu: Munjez zapalio maštu gledalaca željom da vidi Slađu i Terzu kao par, a onda Stefani razvezala jezik i sasula sve o

Zadruga

'URADIO BIH SVE DA JANJUŠU DOVEDETE DŽEK RASELA!' Uroš se obratio Drvetu i zamolio ga za POMOĆ da Janjušu ispuni želju i olakša mu dalji BORAVAK u Eli

Zadruga

Što bih odlepio? Nemam deset godina: Janjuš javno ponizio Kačavendu i ogradio se od nje, pa prekinuo svaki kontakt! (VIDEO)

Zadruga

Pokušao da ispadne frajer, ali uzalud: Luki pukao film i isprozivao Jakšićku, ona ga nikad žešće oduvala! (VIDEO)

Domaći

SKANDAL! Terzin brat preko posrednika nudio Milici Veličković 2.000 evra da mu da Barbaru na sat vremena, a onda je NASTAO HAOS!