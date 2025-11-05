AKTUELNO

Zadruga

Pokušao da ispadne frajer, ali uzalud: Luki pukao film i isprozivao Jakšićku, ona ga nikad žešće oduvala! (VIDEO)

Neočekivano!

Luka Vujović razgovarao je sa Ilijom Pečenicom kada je iz ''Paba Prijatelji'' izašla Aleksandra Jakšić, koju je zamolio da produži jer on priča nešto bitno, ali mu je ona žestoko odgovorila.

- Je l' možemo nešto da pričamo izvini? Ajde nema veze, sedi - rekao je Luka.

- Neću ja da sedim, mislila sam da ga pitam nešto. Nemoj da se izdrk*vaš na ljude koji nemaju veze s tvojim problemom - odbrusila je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko se izdrk*va? Pitao sam te lepo - rekao je Luka.

- Ne, nisi me lepo pitao. Uopšte ne čujem o čemu pričaš - rekla je Jaškišćka.

- Ajde bre beži i tebe mi pun k*rac više. Praviš tu priče - rekao je Luka kad je Jakšićka otišla.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

