Ako će da reaguje, neka reaguje, ako neće, NE MORA: Hana rešila da povuče ručnu i da Neriju prostor da se pokaže, on priznao: U pravu je, pogrešio sam! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević, podigao je Hanu Duvnjak kako bi progovorila o nemiru sa Nerijom Ružanjijem.

- Na koje to stvari Nerio ćuti, a ti očekuješ drugačiju reakciju - pitao je Darko.

- Ne očekujem ja više ništa Darko, shvatila sam da sam previše burno reagovala i imala taj neki histerični ispad. Ja sam došla ovde u najgorem stanju, trebala sam više da istrpim, priznajem da sam pogrešila i razmišljam o tome od utorka i kada sam mu se izvinila. Za Sandru znam da sam u pravu i za to neću da se izvinjavam...Ja osećam da on treba da stane uz mene kada neko povisi ton na mene, on ne skoči odmah i ne skoči sam od sebe. Shvatila sam da to ne mogu da mu govorim, ako će da reaguje, neka reaguje, ako neće, neće - rekla je Hana.

- Kako se nosiš s komentarima da si ti ta koja loše utiče na njega, da mu burgijaš mozak - pitao je Darko.

- Ne mislim da je tako, ja Nerija ne nagovaram ni na šta, zamerala sam mu što me ne brani, ali više ni to ne zameram, jer smo mi došli da budemo i branimo zajedno, a ne da idemo jedno protiv drugog. Ja znam šta sam ja radila za njega napolju, ja sam mnogo gora ovde nego napolju i žao mi je što sam prema njemu ispala grozna - rekla je Hana.

- Kako se osećaš za čitavu priču oko Nerija i Sandre Todić - pitao je Darko.

- Ja sam ovde rekla, ona može da bude zaljubljena u njega dokle hoće, ali mene boli što on nije rekao da je zauzet. Smeta mi i neugodno mi je kada tako nešto radi, a ja vidim da ona nešto oseća...On to nije učinio dok nije bilo kasno, on ne vidi tako kao što vidim ja, on je mislio da sam ja luda i nenormalna jer ja to tako vidim - rekla je Hana.

- Na koji način tebe Nerio ponižava i kako komentarišeš tu njegovu reakciju kada mu Sandra gura grudi u facu - pitao je Darko.

- Meni je to poniženje, ako si ti to dozvolio ispred žene, onda ti ponižavaš tu ženu. Ja da sam zagrlila nekoga, možda bi mi zamerio, možda i ne bi, ali da oseti, zamerio bi mi. On bi meni rekao jednom: "Hana, nemoj", ja bih odmah stala s tim, ne bih ga pravila ludim...Ima to neko dr*ljasto ponašanje! Ona je meni rekla: "Ja njega gledam kao brata", ja sam joj rekla: "Je l' bi svom bratu gurala si*e u lice?", ona kao: "Ne" - rekla je Hana.

- Nisam odgovorio u tom momentu, shvatam zašto to Hana vidi kao poniženje, ja sam pogrešio, je*iga...Ja bih trebao da stanem kada ona treba potrebu, ali ja nisam neko ko ima eksplozivnu reakciju, ja sam malo preterano opuštena osoba - rekao je Nerio.

- Da li misliš da Uroš huška Hanu na tebe - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem da huška, ali možda jeste Hana pokrenula priču, a Uroš ne zna da stane. On samo ide i priča, izluđuje me čovek - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić