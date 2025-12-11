Nisu uspeli za ovo vreme da nas rastave, pa neće ni sada: Hana i Nerio jači nego ikada, Aneli priznala ko jedino može da je izvede NA PRAVI PUT (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Postoji li u kući neko ko može da te izvede na pravi put - glasilo je pitanje.

- Smatram da ću sebe s vremenom dovesti na pravi put, samu sebe, ne treba mene niko da izvodi na pravi put. Ja kada budem odmorila od svega, ja kada razmišljam, ja sebe izvodim na pravi put - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Nerija Ružanjija i Hanu Duvnjak.

- Držite se zajedno i nedajte da vas Aneli posvađa, ne zna ona šta joj Sita sprema i radi napolju - glasilo je pitanje.

- Mi ćemo uvek da se držimo zajedno, samo smo se posvađali, ja sam bila povređena, ali šta god da mi napravi i da mi napravi - rekla je Hana.

- Ne može niko da nas rastavi, pokušavaju godinama, pa nisu uspeli ni napolju. Ne znam šta može da joj sprema osim da joj rašrafi auto - rekao je Nerio.

- Možda zbog Asmina i spuštanja lopte, može da bude zbog nečeg desetog, to oni najbolje znaju. Ja sam rekla i kada sam ušla da će se ona vremenom okrenuti i protiv Aneli - rekla je Hana.

- Nisam htela da ih posvađam, niti me to zanima, neko ko se voli ne može niko da ih rastavi. To što je došlo pitanje za Situ, to je jako smešno - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić