AKTUELNO

Zadruga

Nisu uspeli za ovo vreme da nas rastave, pa neće ni sada: Hana i Nerio jači nego ikada, Aneli priznala ko jedino može da je izvede NA PRAVI PUT (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Postoji li u kući neko ko može da te izvede na pravi put - glasilo je pitanje.

- Smatram da ću sebe s vremenom dovesti na pravi put, samu sebe, ne treba mene niko da izvodi na pravi put. Ja kada budem odmorila od svega, ja kada razmišljam, ja sebe izvodim na pravi put - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Nerija Ružanjija i Hanu Duvnjak.

- Držite se zajedno i nedajte da vas Aneli posvađa, ne zna ona šta joj Sita sprema i radi napolju - glasilo je pitanje.

- Mi ćemo uvek da se držimo zajedno, samo smo se posvađali, ja sam bila povređena, ali šta god da mi napravi i da mi napravi - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne može niko da nas rastavi, pokušavaju godinama, pa nisu uspeli ni napolju. Ne znam šta može da joj sprema osim da joj rašrafi auto - rekao je Nerio.

- Možda zbog Asmina i spuštanja lopte, može da bude zbog nečeg desetog, to oni najbolje znaju. Ja sam rekla i kada sam ušla da će se ona vremenom okrenuti i protiv Aneli - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam htela da ih posvađam, niti me to zanima, neko ko se voli ne može niko da ih rastavi. To što je došlo pitanje za Situ, to je jako smešno - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

'POTREBNO MI JE PAR MINUTA!' Aneli istakla da je spremnija nego ikad da izvede ISTINU NA ČISTAC u ratu sa Asminom, pa priznala da je godinama bila ŽRT

Zadruga

REŠILA DA PROGOVORI: Hana otkrila Neriu da se oseća loše zbog njega, pa mu priznala šta smatra najvećim problemom! (VIDEO)

Zadruga

LJUBOMORNA JE NA MENE I ANELI! Luka zaratio sa Kačavendom, na ovo mu neće ostati dužna! (VIDEO)

Domaći

Ahmići su zli, hrane se zlobom: Neriova Hana rešila da stane na put svim Sitinim lažima, otkrila u kakvim je odnosima sa bakom Nadom (VIDEO)

Zadruga

Rešio da stane na put lažima! Nerio demantovao Aneli, tvrdi da je Sita podigla sve pare sa njegovog štednog računa i da ga je OTERALA U DUGOVE: Ja sam

Domaći

'ŠTO NAS VIŠE MRZE, MI SMO SVE JAČI!' Janjuš se obratio HEJTERIMA, pa poručio da neće uspeti da RASTURE njegovu vezu s Aneli i opleo po Urošu: On je t