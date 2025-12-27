STAVILE SVE KARTE NA STO! Aleksandra Jakšić i Jovana Mitić detaljno izanalizirale svoje učešće u Eliti! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

- Nisam imala prevelikih grešaka, što je začuđujuće, jer sam veoma eksplozivna i volim da se svađam i raspravljam. Međutim, veoma sam mirna. Eto, najbolja stvar mi je ta što se dobro osećam u svojoj koži i ne pravim neke greške. Emotivno sam zadovoljna - rekla je Aleksandra.

- Svađala sam se sa Asminom, Kačavendom, Becicom...ne znam da li sam nekog zaboravila, ali su to ljudi koji su me veoma ujeli za srce, iskreno zbog reči koje soi mi izgovorili, ali se kajem i zbog nekih reči, koje sam ja rekla. Što se dobrih strane tiče, drago mi je jer sam Boginju uputila na neki bolji put i skrenula joj pažnju na reči koje je izgovarala - kazala je Jovana Mitić.

Autor: S.Z.