STAVIO SVE KARTE NA STO: Filip otkrio koliko ga je povredila Lukina izdaja, negirao da ima emocije prema Aniti! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Odabrani učesnici danas nominuju. Prva koja je iskazala svoje mišljenje bila je Aleksandra Jakšić.
- Nominujem baba Se*u, ona je za mene sada to. Iskreno, jasno je da imamo veoma jasan sukob, ne mogu da je smislim, odvratna je. Reč je o Mileni Kačavendi - kazala je Aleksandra Jakšić.
- Nominujem Bebicu, odvratan je i nema pravo na to da komentariše neke stvari, jer je sve, samo nije kompetentan za to - kazala je Anastasija.
- Milena je žena čiji karakter meni nikako ne odgovara, iskreno. Ne mogu da pravdam njeno ponašanje, iskreno. Njene uvrede su mi odvratne, ne dopada mi se kao ličnost - rekla je Vanja P.
- Nominujem Bebicu. Totalno je nezanimljiv, odvratan i ne dopada mi se kao čovek. Empatiju nema ni za sebe, isključivo za Teodoru i to je dovoljno što treba reći o njemu - kazao je Pečenica.
- Ja nominujem Luku. Nismo uspeli da popravimo odnos nakon svega što mi je izrekao - rekla je Sunčica.
- Nominujem Dušicu. Veoma je morbidna i ne dopada mi se način na koji se obraća drugim ljudima - kazao je Nerio.
- Što se tiče mene, trenutno sam u lošem odnosu sa Lukom. Osećam kao da pokušava da svali svu krivicu na mene. Na kraju ispada da ja imam emociju prema Aniti. Ona je i napolju meni rekla da se zaljubljuje u mene, a ja sam joj rekao da ako je tako, ne treba da provodi vreme sa mnom. Malo nakon toga, imala je nešto sa Boškićem. Da imam emocije prema njoj, smetao bi mi i Boškić, realno. Luka i Anita su se spojili jer su to hteli, privlače se i ja nemam ništa protiv toga, ali nije u tome problem. Problem je jer su ''opipavali teren'' i o tome nisu pričali. Govorio mi je da nikada ne bi bio sa Aneli, a onda je uradio šta je uradio - kazao je Filip.
Autor: S.Z.