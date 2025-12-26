STAVIO SVE KARTE NA STO: Filip otkrio koliko ga je povredila Lukina izdaja, negirao da ima emocije prema Aniti! (VIDEO)

Odabrani učesnici danas nominuju. Prva koja je iskazala svoje mišljenje bila je Aleksandra Jakšić.

- Nominujem baba Se*u, ona je za mene sada to. Iskreno, jasno je da imamo veoma jasan sukob, ne mogu da je smislim, odvratna je. Reč je o Mileni Kačavendi - kazala je Aleksandra Jakšić.

- Nominujem Bebicu, odvratan je i nema pravo na to da komentariše neke stvari, jer je sve, samo nije kompetentan za to - kazala je Anastasija.

- Milena je žena čiji karakter meni nikako ne odgovara, iskreno. Ne mogu da pravdam njeno ponašanje, iskreno. Njene uvrede su mi odvratne, ne dopada mi se kao ličnost - rekla je Vanja P.

- Nominujem Bebicu. Totalno je nezanimljiv, odvratan i ne dopada mi se kao čovek. Empatiju nema ni za sebe, isključivo za Teodoru i to je dovoljno što treba reći o njemu - kazao je Pečenica.

- Ja nominujem Luku. Nismo uspeli da popravimo odnos nakon svega što mi je izrekao - rekla je Sunčica.

- Nominujem Dušicu. Veoma je morbidna i ne dopada mi se način na koji se obraća drugim ljudima - kazao je Nerio.

- Što se tiče mene, trenutno sam u lošem odnosu sa Lukom. Osećam kao da pokušava da svali svu krivicu na mene. Na kraju ispada da ja imam emociju prema Aniti. Ona je i napolju meni rekla da se zaljubljuje u mene, a ja sam joj rekao da ako je tako, ne treba da provodi vreme sa mnom. Malo nakon toga, imala je nešto sa Boškićem. Da imam emocije prema njoj, smetao bi mi i Boškić, realno. Luka i Anita su se spojili jer su to hteli, privlače se i ja nemam ništa protiv toga, ali nije u tome problem. Problem je jer su ''opipavali teren'' i o tome nisu pričali. Govorio mi je da nikada ne bi bio sa Aneli, a onda je uradio šta je uradio - kazao je Filip.

