AKTUELNO

Zadruga

SADA SAM PRAVA JA: Mina priznala da se kaje zbog druženja sa Asminom, otkrila da je Viktor njen spasioc (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Mina Vrbaški je naredna stigla u pab:

- Najveća greška mi je to što sam ušla u vezu sa jednim čovekom ovde, i vodila njegove ratove, a pogrešila sam što sam pokušala da povredim Maju a mnoge stvari sam rekla u besu, apored toga nisam ispala fer ni prema ovoj kući. Pored toga sam pogrešila da branim nekoga, tačnije Asmina, a ne znam realnu sliku kakva jeste, verovala sam njemu ali eto pogrešila sam. Najlepša stvar mi je veza sa Viktorom, koji je mlađi od mene, i pokazao je lepu sliku mene i on je sve vreme uz mene i pokazuje me kakva ja jesam - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Mine u pab je stigao i Uroš Stanić:

- Najveća greška u Eliti mi je taj emotivni odnos na početku, sa Dejanom, koji mi je izigrao povrenje, on je mene korsitio za rijaliti, druga greška mi je što sam bio prijatelj, što sam branio Anitu, a ona se lizala sa mojim neprijateljima, ovde nema iskrenosti, prolaze samo foliranti, a nemam zreslost da stanem na vreme sa sukobom, a dobro je što nikada nisam uvredio nikome porodicu, znam da stanem kada treba - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)

Zadruga

POBEDILA SAM, IZLAZIM SA JOVANOM: Dragana presrećna zbog veze sa Matorom, Sofija priznala da li se kaje zbog greške (VIDEO)

Domaći

KATEDRA TERZINIH BIVŠIH: Sofija otkrila Mini kako joj je bilo u vezi sa Terzićem, pa priznala da je Milan OČARAO (VIDEO)

Zadruga

OTKRILA OD KADA JE BILISKA SA NJIM! Danka na stubu srama zbog druženja sa Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

Moja žena, majka moje dece! Viktor uveren da je Mina Vrbaški ONA PRAVA! (VIDEO)

Zadruga

Koga više voliš? Janjuš ljubomoran zbog druženja Maje i Uroša, morao da mu postavi granice! (VIDEO)