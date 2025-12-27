SADA SAM PRAVA JA: Mina priznala da se kaje zbog druženja sa Asminom, otkrila da je Viktor njen spasioc (VIDEO)

Neočekivano!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Mina Vrbaški je naredna stigla u pab:

- Najveća greška mi je to što sam ušla u vezu sa jednim čovekom ovde, i vodila njegove ratove, a pogrešila sam što sam pokušala da povredim Maju a mnoge stvari sam rekla u besu, apored toga nisam ispala fer ni prema ovoj kući. Pored toga sam pogrešila da branim nekoga, tačnije Asmina, a ne znam realnu sliku kakva jeste, verovala sam njemu ali eto pogrešila sam. Najlepša stvar mi je veza sa Viktorom, koji je mlađi od mene, i pokazao je lepu sliku mene i on je sve vreme uz mene i pokazuje me kakva ja jesam - rekla je Mina.

Nakon Mine u pab je stigao i Uroš Stanić:

- Najveća greška u Eliti mi je taj emotivni odnos na početku, sa Dejanom, koji mi je izigrao povrenje, on je mene korsitio za rijaliti, druga greška mi je što sam bio prijatelj, što sam branio Anitu, a ona se lizala sa mojim neprijateljima, ovde nema iskrenosti, prolaze samo foliranti, a nemam zreslost da stanem na vreme sa sukobom, a dobro je što nikada nisam uvredio nikome porodicu, znam da stanem kada treba - rekao je Uroš.

Autor: N.B.