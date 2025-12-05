AKTUELNO

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Mina Vrbaški priznaje da nije volela Borislava Terzića Terzu.

- Blam me što stojim ovde jer shvatam da se njoj nikada ni nisam sviđao. Ja sam ovde trčao oko nje i dao sebe dvesta posto dok je ona mene na početku kulirala, a ja sam znao da će pući to prijateljstvo s Asminom zbog kog je mene kulirala.

- Ja s Minom više ne želim da imam nikakvu komunikaciju jer mene može da povredi samo neko koga prihvatim i zavolim - rekao je Alibaba.

U mog Luke želudac ko šerpa: Fanovi posprdali Vujovića zbog pomirenja s Aneli, od ovog blama nema dalje! (FOTO)

- Moram da kažem što se tiče Terze da je moj problem što nisam sasekla odmah - rekla je Mina.

- Asmin misli da je Mina očigledno bila zaljubljena u njega obzirom da je toliko povredio ničim bukvalno - rekao je Dača.

- On je mene koristio za rijaliti kao što je i sve iskoristio - rekla je Mina.

- Ona je mogla samo mene da koristi za rijaliti, ne ja nju - rekao je Alibaba.

Želeo sam da nahranim svoj ego: Alibaba zadao nikad žešći udarac Aneli Ahmić i ponizio je kao niko, ona prebledela kao krpa! (VIDEO)

- Viktor nije Minin tip i ona neće biti s njim, ona samo tera inat - rekao je Dača.

- Mina zašto provodiš vreme s Viktorom? - upitao je Janjuš.

- Prija mi i sviđa mi se - rekla je Mina.

- Ja mislim da je Mina lisica i da joj je rijaliti primaran, ali očigledno je lažno bila s Terzom - rekla je Vanja P.

