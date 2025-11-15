To ti je fetiš: Aneli zaurlala na Luku i brutalno mu zapušila usta, on se pere od snimanja njihovog intimnog odnosa! (VIDEO)

Neočekivano!

Aneli Ahmić i Luka Vujović urlali su jedno na drugo tokom reklama zbog njenog priznanja da je on snimao tokom intimnog odnosa, a on je odmah uzeo da se pravda

- Što bi snimao i obrisao posle dve sekunde? - upitao je Luka.

- Zato što ti je to fetiš - rekla je Aneli.

- Ma kakav fetiš? Da te snimam dok te j*bem, pa da ga gledamo da d*kam? - upitao je Luka.

- Ne vrišti, meni je lično rekla pre nego što joj je Miljana to rekla. Rekla mi je da si je na snimku pitao: ''Je l' sam bolji od Janjuša?'' i to je to - rekao je Ivan.

- Strašno koliko laže, sada ću da ispričam sve i znaćete o čemu se radi - rekao je Luka.

Autor: N.Panić