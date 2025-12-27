AKTUELNO

Zadruga

NIKADA NIJE TAKO VOLEO: Viktor otkrio koliko mu Mina znači, pa je Jovan okadio pab (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Viktor Gagić je naredni stigao u pab:

- Smatram da nisam puno grešio, uvek sam bio dostojanstven u konfliktima a veza sa Minom mi je divna, meni se ovako nešto nije desilo u žuivotu, ovakva ljubav, imam tako lepo osećanje prema njoj, imamo poštovanje jedno prema drugom, a ona je ovde i najlepša, i volim je - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Joca Rajić je naredni stigao u pab i tom prilikom osveštao pab:

- Moram sam da okadim iza ovih ljudi, došao sam u elitu nepripremljen, ja ne znam ko su Sita, Aneli, Grofica, a iskreno moram da kažem da me to ne zanima, ja sam pokazao ko sam , kolimko sam miran i ima dobra smisao za humor, moram da kažem da je za to zaslužna i Milosava - rekao je Jovan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što sam radila radila sam srcem, to mi je i greška i najbolje - rekla je Vanja.

Autor: N.B.

