Obezbeđenje u pripravnosti! Bora ušao u crveno, pa izvređao Anastasiju kao nikada: Ne mogu da te gledam očima, ko zna koji te je ku*ac pravio (VIDEO)

Karambol!

Anastasija Brčić ponovo je izvela Boru Santanu iz takta svojim ponašanjem, te je tako urlao po Odabranima.

- Ja neću, rekla sam, nađi novog konobara, ne zanima me - rekla je Anastasija.

- Šta izigravaš ti debilu?! Šta nećeš iz inata da snimiš, je*em li ti mater bolesnu?! Kome remetiš ti ovo sve, klošarko jedna. M*š je*em ti mater bolesnu, i tatu ti je*em klošarko buljava. Ne mogu da te gledam očima, seljanko - urlao je Bora.

- To nije sporno, ti si lud pa si lud - rekla je Anastasija.

- Ima da maltretiram ovu džukelu svaki dan, ku*vetino jedna odvratna. Nećeš spavati, mene ćeš da je*eš ovde?! Je l' sam ja smrdljiv i prljav?! Sa mnom si našla da se sprdaš, ti ćeš nekome da otkazuješ nešto?! Šta si ti, mangup neki, a mame ti ga na*ijem. Ko zna koji te je ku*ac pravio, sve ti je*em na gomili, nećeš spavati pi*ka ti materina - urlao je Santana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić