Šok! Luka ne može da veruje koliko Aneli LAŽE, pa razotkrio priču o automobilu i delovima: Sita je bila UCENJENA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

Luka Vujović nastavio je da peni po dvorištu zbog Aneli Ahmić i njenog ponašanja, pa je nastavio da priča o njoj.

- Ona je tada Milicu htela da ukopa i rekla je da je to za Milicu, lažov jedan. Kakav lažov od žene, ne mogu da verujem da je toliko spremna da laže - rekao je Luka.

- Kur*etina raspala - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli kakav lažov, ona izmišlja da sam ja uzeo i spremio, a ja protiv toga - rekao je Vujović.

- Ona tebe navlači da pričaš o njoj, a ona neće ništa da kaže. Ona samo počne da bi ti krenuo i ti kreneš i pričaš - rekla je Anita.

- Znam i ja situaciju posle sedmice kada je sedela mrtva pijana i nadr*girana po lokalima - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona napolju to nije uzimala, ali sam siguran da je to zahvaljujući meni. Ja sam zvao drugaricu Biljaninu koja ima apoteku, pila je lekove svako jutro. Smeće jedno! Sita je bila ucenjena i morala je da proda auto, auto je bio sj*ban - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

