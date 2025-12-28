Između dva zla, biram manje: Mina Vrbaški ostavila sve u šoku i sačuvala Alibabu, nećete verovati šta toliko zamerila Aneli! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Sve je laž, samo pušta laž. Izvređao je on mene, izvređala sam i ja njega – šta je bilo, bilo je. Meni je to presmešno. Bila je prvo priča da sam bila zaljubljena od drugog dana, pa od petnaestog. Asmin je izgubio sve konce. Ovde ostaje bez svih i svakoga. Jedino sa kim se još druži jeste Terza, ali negde mislim da ni to neće dugo potrajati. Ali dobro, on je tu da demantuje ako nešto grešim - rekla je Mina, pa se osvrnula na Aneli:

- Što se tiče Aneli, sa Aneli nemam više ni rasprave ni ništa. Ona mi je onaj put objasnila, što se tiče Borisa, šta je rekla, izvinila mi se u pabu. Ali negde, zbog onoga što je rekla za moju majku – to moram da kažem ne mogu nju da ostavim. Rto, kad gledamo dva zla, biraš manje, tako da ću poslati Aneli, a ostaviti Asmina - bila je jasna Mina.

Naredna je reč dobila Sofija Janićijević.

- Aneli i ja više uopšte nemamo sukobe u poslednje vreme, spustile smo loptu. Smeta mi malo kad pređeš granicu i diraš Terzinu porodicu i to je to, jer je već bila nominacija. Što se tiče devera, kad me vređaš, to me u srce pogodi, iskreno kažem. Što se tiče Asmina, osećam poštovanje sa tvoje strane. Nijednom me nisi uvredio, rekao neku lošu reč. Prijatelj si, interesantan si, harizmatičan si, ljubazan si i to je sve što mogu da kažem. Ne sviđa mi se kad vređaš Daču - rekla je Sofija i ostavila Asmina.

Autor: N.Panić