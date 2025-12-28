AKTUELNO

Zadruga

Vinuo ih u nebesa: Bora Santana ishvalio Alibabu i Aneli za sve pare, a evo koga je poslao! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

Aneli i ja smo od prvog dana smo super u odnosima. Mislim da je jako namazana, ali da ima dobru dušu. Uopšte nije ono kako su je predstavljali u početku. Devojka je uredna, čista, lepa, divlja, atraktivna i sve najbolje mislim o njoj. Imam lepo mišljenje, nema šta da kažem. Nismo se nijednom posvađali. Mislim da je sad malo usamljena ovde, žao mi je kad je vidim takvu. Drago mi je da se druži sa Janjušem i sa drugim ljudima. Voleo bih da ima dobar odnos sa Asminom. Nacija želi da vas vidi zajedno, kako god. Polako, varijanta. Samo da se ne svađate, najviše zbog vas dvoje i zbog vaše porodice - rekao je Bora i osvrnuo se na Asmina:

- Što se Asmina tiče, on i ja smo od prvog dana super. Dečko mi daje dobre savete. Isto mislim da je jako namazan, brz na jeziku, brzo se pokaje, podseća me na mene u nekim situacijama. Inteligentan je, pametan, nikad me nije uvredio. Mislim da smo ovako super. Ima mnogo toga dobrog kao čovek. Jeste, savetovao me… Saćuvaću ga - rekao je Bora.

Naredna je reč dobila Rada Todorović.

- Ja sam Aneli već mnogo puta komentarisala i ovo mi se čini da se specijalno nije ništa promenilo. Smatram da si mnogo bolja van odnosa sa Lukom. Nešto što jako poštujem i cenim od srca kod tebe, a što ti nisam rekla, jeste to što braniš svoju porodicu po svaku cenu, sestru, majku i ostale. Ja sam neko ko je jako privržen porodici i to najviše poštujem. Porodica je najvrednija i treba da se brani, i ja stojim iza toga. Asmin je osoba za koju sam u svakom navodu rekla da si manipulator i lažov i pri tom stojim. To mišljenje ne menjam. Takođe bih dodala da si nasilan, mnogo nasilan, više nego što sam i mislila. Problem je što tu nasilnost pokazuješ isključivo nad slabijima od sebe. To mi se uopšte ne sviđa - rekla je Rada.

