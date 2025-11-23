Nisi prljavuša, već vatrena žena: Bora demantovao Alibabu i njegove loše reči za Aneli, pa je ishvalio za sve pare! (VIDEO)

Sačuvao je od izolacije!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Bori Santani.

- Upoznao sam Asmina ovde i meni njegova energija odgovara, mnogo smo se zbližili u Odabranima. Jezik mu je brži od pameti i brzo se pokaje posle. Što se tiče njega i Aneli, ovo je kao neka porodična serija i mislim da će na kraju izaći zajedno pod ruku kao prijatelji - rekao je Bora.

- To bi bilo normalno - rekao je Alibaba.

- Vi imate dete i to je kao vanbračna zajednica, ali dobro. Uvek sam se pitao kako si to pričao da je Aneli štrokava, a meni je žena vatrena i ima veliki X faktor. Luka jeste branio Aneli, ali ja mislim da ona njega ne voli kao što je volela Asmina i Janjuša - rekao je Bora.

- Njegovi postupci su naveli na to da mislite tako - rekla je Aneli.

- Drago mi je da si spustila loptu s Asminom i mislim da će tu tek biti istinskih priča. Ti ne možeš da izdržiš da slušaš nekog s kim imaš dete da ti govori takve stvari, ali imala si sujetu u sebi jer je bio u vezi s najpopularnijom devojkom na Balkanu. Prema meni si super i isto i Asmin, ali ovog puta ću ostaviti Aneli - rekao je Bora.

Autor: N.Panić