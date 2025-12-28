Posle onih poniženja, ne bi trebalo očima da ga gledaš: Dragana pokušala da opameti Aneli i otvori joj oči, ali uzalud! (VIDEO)

Ne ide joj od ruke!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Aneli ima sreće samo zato što mi je u svađi s njom Asmin pokazao da stanem, inače bih je ošamarila - rekla je Milosava.

- Mrš veštice jedna, podvodila si k*rve - rekla je Aneli.

- Mrš, džukelo jedna. Nema ko te nije j*bao. Asmin je divan dečko, ima ono nešto i sačuvaću ga - rekla je Milosava.

Naredna je reč imala Dragana Stojančević.

-Ja sam na početku mislila da je Luka nominovan, a posle Luke sve je krenulo ovako. Svi ih vole, svi ih hvale, a ne mogu očima da ih gledaju. Što se tiče Asmina, mislim da ne možeš da trpiš kritike, da ne možeš da trpiš komentar. Mislim da su tvoja peckanja sa Majom prestala jer si ti napravio greške sa Milinom i da se zbog toga Maja povukla iz tog odnosa. Vidim da Aneli i dalje nije imuna na tebe, brine da li imaš cigare, uzima čokoladu jer ti voliš, a posle onih poniženja mislim da ne bi trebalo očima da te gleda - rekla je ona, pa se osvrnula na Aneli:

- Što se tiče Aneli, ja i ona smo korektne, ove godine smo super u odnosima. Mislim da si sama sebe ponizila, da si sama kriva za svoje greške. Da te niko nije terao u hotel. I daješ sve, daješ, hraniš, cigare, ne znaš. Tako da uvek ću ostaviti Aneli, jer smo s njom u boljim odnosima, družimo se, nisam nametljiva. Kad je ona raspoložena, tu sam, kad sam ja raspoložena, tu je - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić