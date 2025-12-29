Lepa kao lutka, ali glupa... Dača iskoristio priliku da isponižava Anitu kao nikad, Mina je brani životom! (VIDEO)

Priznao kakvo mišljenje ima o njoj!

Mina Vrbaški i Dača Virijević osamili su se na garnituri i tom prilikom proćaskali su o Asminu Durdžiću i Aniti Stanojlović, kada je Dača istakao da mu nije normalno što se njih dvoje druže nakon svih prozivki.

- A ovo što su Anita i Asmin dobri mi je užas, a on nema šta joj nije rekao... Da je k*rvetina, ovo ono - rekao je Dača.

- Jao Dačo, ovde su svi svima otkopavali grobove, nema šta nisu radili - rekla je Mina.

- Šta to znači otkopavali grobove? - upitao je Dača.

- Pa svi su se vređali - rekla je Mina.

- Ja Anitu gotivim, ona je toliko lepa, ali glupa... - rekao je Dača.

- Nisam videla gluplju - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić