Sve sam svima dala, a izvređali me kao konja: Sofija sprema hladnu osvetu svim cimerima koji su je gazili mesecima unazad! (VIDEO)

Neočekivano!

Sofija Janićijević požalila se svojim cimerkama da je prošle sezone svima davala svoju garderobu i sve delila, a da su joj zauzvrat vraćali tako što su je vređali zbog čega nikom neće ostati dužna.

- Prošle godine nema šta nisam kome dala, a na kraju me svi izvređaše kao konja. Ko ih j*be, sram ih bilo klošari jedni - rekla je Sofija.

- Majke ti? - upitala je Sara Stojanović.

- Majke mi, a ništa im nisam uradila sem što sam se muvala sa Terzom - rekla je Sofija.

- Ja sam nešto mnogo nervozna i napeta, valjda što se bliže posete - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić