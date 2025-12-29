Sve sam svima dala, a izvređali me kao konja: Sofija sprema hladnu osvetu svim cimerima koji su je gazili mesecima unazad! (VIDEO)

Neočekivano!
Sofija Janićijević požalila se svojim cimerkama da je prošle sezone svima davala svoju garderobu i sve delila, a da su joj zauzvrat vraćali tako što su je vređali zbog čega nikom neće ostati dužna.
- Prošle godine nema šta nisam kome dala, a na kraju me svi izvređaše kao konja. Ko ih j*be, sram ih bilo klošari jedni - rekla je Sofija.
- Majke ti? - upitala je Sara Stojanović.
- Majke mi, a ništa im nisam uradila sem što sam se muvala sa Terzom - rekla je Sofija.
- Ja sam nešto mnogo nervozna i napeta, valjda što se bliže posete - rekla je Rada.
Autor: N.Panić